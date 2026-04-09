Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Θα απαιτήσουμε αποζημίωση για κάθε ζημιά και το τίμημα αίματος των μαρτύρων μας

Το Ιράν στέλνει νέο ηχηρό μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας να προχωρά σε σκληρές δηλώσεις για την επόμενη ημέρα. Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιθετικός, τονίζοντας πως η Τεχεράνη θεωρεί ότι βγήκε νικήτρια από τη σύγκρουση και προειδοποιώντας για νέες κινήσεις στην περιοχή.

Κατά το παρελθόν και συγκεκριμένα στο πρώτο του μήνυμα μετά την ανάληψη του ρόλου του, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει ατιμώρητους όσους επιτέθηκαν στη χώρα, ενώ έστειλε παράλληλα ξεκάθαρη προειδοποίηση και προς τα κράτη του Κόλπου για τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Με νέο μήνυμά του ο ιρανός ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, καλεί μεταξύ άλλων τους γείτονες της Τεχεράνης να σταθούν στη σωστή πλευρά.

«Εσείς, το ηρωικό έθνος του Ιράν, υπήρξατε οι αποφασιστικοί νικητές αυτής της μάχης.

Το Ιράν σήμερα βρίσκεται στην αυγή του να γίνει μια μεγάλη δύναμη.

Δεν θα εγκαταλείψουμε τους εγκληματίες επιτιθέμενους που επιτέθηκαν στη χώρα μας.

Θα απαιτήσουμε αποζημίωση για κάθε ζημιά και το τίμημα αίματος των μαρτύρων μας.

Προς τους νότιους γείτονές μας: είστε μάρτυρες ενός θαύματος – δείτε το σωστά και σταθείτε στη σωστή πλευρά.

Να είστε καχύποπτοι απέναντι στις ψεύτικες υποσχέσεις των διαβόλων.

Θα εισέλθουμε σε μια νέα φάση στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ.», ανέφερε στο νέο του μήνυμα ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Νωρίτερα, κατηγορηματικά διέψευσε το Ιράν τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για προβλήματα υγείας του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, υποστηρίζοντας πως παραμένει απολύτως ενεργός και έχει πλήρη έλεγχο της διακυβέρνησης της χώρας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, δήλωσε τη Μεγάλη Πέμπτη ότι ο Χαμενεΐ «είναι καλά στην υγεία του, βρίσκεται στο γραφείο του και έχει τον πλήρη έλεγχο», σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Iran International.

Ο ίδιος εξήγησε ότι οι περιορισμένες δημόσιες εμφανίσεις του Ιρανού ηγέτη οφείλονται στην «εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση» που επικρατεί, αφήνοντας αιχμές για απειλές κατά της ζωής του. Μάλιστα, υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες «παραβίασαν κάθε διεθνή νόμο σκοτώνοντας αρχηγό κράτους», ενώ πρόσθεσε ότι οι σύμμαχοί τους στο Ισραήλ «δεν θα διστάσουν να σκοτώσουν οποιονδήποτε».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά από πρόσφατο δημοσίευμα των Times, στο οποίο αναφερόταν πως ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν βρισκόταν υπό ιατρική παρακολούθηση και δεν συμμετείχε ενεργά στη λήψη αποφάσεων.

Η Τεχεράνη απέρριψε πλήρως τις συγκεκριμένες πληροφορίες, τονίζοντας ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ συνεχίζει κανονικά να ασκεί τα καθήκοντά του και να διαχειρίζεται προσωπικά τις κρατικές υποθέσεις.