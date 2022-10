Την είδηση μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Nexta. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο ομόλογός του (και στενός του σύμμαχος) της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο συμφώνησαν να αναπτύξουν από κοινού δυνάμεις στην Ουκρανία.

Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως εκτός από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του είχε συγκαλέσει και ο Αλεξάντρ Λουκασένκο και η είδηση αυτή δημιούργησε την εντύπωση, όπως και τελικά αποφασίστηκε, ότι η Λευκορωσία επρόκειτο να “μπει” στον πόλεμο στην Ουκρανία.

#Lukashenko and #Putin agreed to deploy a joint regional grouping of troops, reports Kommersant.