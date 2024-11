Μπάιντεν: «Ξεκινάμε επαφές για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων»

Μετά την συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ, με την καθοριστική διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και της Γαλλίας, η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν στρέφει την προσοχή της στην Λωρίδα της Γάζας.

Αφού τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με την Χεζμπολάχ, οι ΗΠΑ φαίνεται ότι επικεντρώνονται για μια κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα (27.11.2024) με ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι «τις επόμενες ημέρες, οι ΗΠΑ θα κάνουν άλλη μια προσπάθεια με την Τουρκία, την Αίγυπτο, το Κατάρ, το Ισραήλ και άλλους εταίρους για να πετύχουμε μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με την Χαμάς εκτός εξουσίας».

Over the coming days, the United States will make another push with Turkey, Egypt, Qatar, Israel, and others to achieve a ceasefire in Gaza with the hostages released and an end to the war without Hamas in power.