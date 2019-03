Μπακού: Αεροσκάφος με 225 επιβαίνοντες προσγειώθηκε εκτάκτως λόγω ανησυχίας για βόμβα!

Ο λόγος για αεροσκάφος της ρωσικής αεροπορικής εταιρείας Ural Airlines, με τουλάχιστον 225 άτομα, το οποίο κατευθυνόταν στη Μόσχα από το Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του Αεροδρομίου στο Μπακού, η ρωσική αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν αναφορές σχετικά με μη αναγνωρισμένα αντικείμενα στο αεροσκάφος:

“Ένα αεροσκάφος της Ural Airlines Airbus A321, που πετούσε από το Μπαχρέιν στη Μόσχα, πραγματοποίησε μια ασφαλή προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Heydar Aliyev τη Δευτέρα (11.3.2019) στις 14:56 μ.μ. [10:56 GMT]. Ο λόγος για την επείγουσα προσγείωση είναι ότι ο κυβερνήτης φοβήθηκε για βόμβα”, το μήνυμα της υπηρεσίας Τύπου του αεροδρομίου της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν.

Η Ural Airlines σημείωσε ότι το πλήρωμα είχε ζητήσει συμπληρωματικό έλεγχο, προσθέτοντας ότι οι επιβάτες έχουν απομακρυνθεί και πως σύντομα θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα.

BREAKING: Russia's Ural Airlines lands in Baku over pilot's suspicion of bomb on boardhttps://t.co/EXE5Rcxl1Z pic.twitter.com/HsEN22lMC7

— Sputnik (@SputnikInt) March 11, 2019