Μπανγκλαντές: Στους 56 οι νεκροί από τη σημερινή διαδήλωση – Η έκκληση της ΕΕ για ειρήνη

Τουλάχιστον 56 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα (05.08.2024) μετά από νέα αιματηρή διαδήλωση που έγινε στην πρωτεύουσας του Μπανγκλαντές, την Ντάκα. Η σημερινή τραγωδία είναι μία από τις πολλές που έχουν συμβεί τον τελευταίο μήνα με αποτέλεσμα η χώρα να έχει «τσακιστεί».

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πρωτεύουσας τους Μπανγκλαντές, μεταφέρθηκαν 44 πτώματα με τραύματα από σφαίρες, ανέφερε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Άλλοι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ντάκα και ένας στην πόλη Τσιταγκόνγκ, δήλωσε η αστυνομία.

Η πρωθυπουργός Σεΐχ Χασίνα νωρίτερα σήμερα υπέβαλε την παραίτησή της και εγκατέλειψε τη χώρα με ελικόπτερο. Μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην Ινδία.

Από εκείνη τη στιγμή χιλιάδες άτομα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν. Κάποιοι εξαγριωμένοι λεηλάτησαν και το πρωθυπουργικό μέγαρο, σπάζοντας και κλέβοντας ότι έβρισκαν μπροστά τους.

Να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι δημοκρατικές αρχές, ζήτησε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοσέπ Μπορέλ.

Ο επικεφαλής εξέφρασε και την λύπη του για την «τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων» και ζήτησε να απελευθερωθούν οι διαδηλωτές που «κρατούνται αυθαίρετα».

Bangladesh: We call for calm and restraint.



It is vital that a peaceful transition towards a democratically elected government is ensured, in full respect of human rights and democratic principles.



Accountability for human rights violations is crucial.https://t.co/ZsKEzYNWB1