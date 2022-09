Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, θυμήθηκε τις συναντήσεις του με τη βασίλισσα Ελισάβετ, καθώς σήμερα (19.9.2022) πραγματοποιήθηκε η κηδεία της, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην «καλοσύνη και την ευαισθησία» της.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ και ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν ένας από τους ηγέτες των ΗΠΑ που τη συνάντησαν. Αυτές τις συναντήσεις θυμήθηκε ο ίδιος σήμερα, λέγοντας ότι την πρώτη φορά που τη συνάντησε του θύμισε τη γιαγιά του ενώ ανέφερε ότι ήταν πολύ ευγενική τόσο στον ίδιο όσο και στη σύζυγό του, Μισέλ.

«Με εξέπληξε όχι μόνο στην εμφάνιση αλλά και στον τρόπο της… (ήταν) πολύ ευγενική, αλλά και καθόλου επιπόλαιη, (με μια) στυγνή αίσθηση του χιούμορ, είπε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σε βίντεο που ανέβασε στους λογαριασμούς του στα social media.

Ο Μπαράκ Ομπάμα θυμήθηκε και μια άλλη περίσταση, όταν η βασίλισσα Ελισάβετ προσκάλεσε τον ίδιο, τη Μισέλ Ομπάμα και τις δύο κόρες τους για τσάι στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Τότε, περιηγήθηκαν και στους χώρους μέσα και έξω από τα ανάκτορα με τη χρυσή άμαξα της βασίλισσας.

«[Η στιγμή αυτή] έχει σημαδέψει τις ζωές των δύο κορών μου», είπε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σε μια άλλη συνάντηση, ένα κρατικό δείπνο το 2011 στο Μπάκιγχαμ, ο Ομπάμα είπε ότι η Μισέλ είχε… ανησυχήσει ότι η καρφίτσα που επέλεξε να δώσει στη βασίλισσα Ελισάβετ ως δώρο ήταν πολύ απλή για τη γκαρνταρόμπα της.

Michelle and I were lucky enough to know Her Majesty The Queen. Back when we were just beginning to navigate life as President and First Lady, she welcomed us to the world stage with extraordinary generosity. Our thoughts are with the Royal Family and those mourning her passing. pic.twitter.com/pHzpUJwgYb