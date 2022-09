Μόνο οι Βρετανοί θα μπορούσαν να τιμήσουν με αυτό τον τρόπο έναν ηγέτη. Η μακροβιότερη μονάρχης του κόσμου, η Βασίλισσα Ελισάβετ, τιμήθηκε με δυο κηδείες, μια στο Αβαείο του Γουέστμινστερ και θα ακολουθήσει άλλη μια στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Γουίνδσορ.

Η σορός της Βασίλισσας πέρασε στις 17:55 ακριβώς την πύλη του Κάστρου του Γουίνδσορ καλύπτοντας μια διαδρομή 50 χιλιομέτρων. Εκείνη την στιγμή ρίχτηκε ένας κανονιοβολισμός και χτύπησε μια φορά η καμπάνα που σημαίνει ότι η Μονάρχης επέστρεψε στο σπίτι της. Εκεί, την περίμεναν ακόμα και τα δυο αγαπημένα της σκυλιά τα κόργκι.

Την σορό της Βασίλισσας υποδέχτηκαν και πάλι τα παιδιά της και τα εγγόνια της και την συνόδευσαν στο παρεκλήσσι του Αγίου Γεωργίου εκεί όπου θα γίνει η δεύτερη τελετή και στην συνέχεια θα ταφεί δίπλα στον αγαπημένο της Φίλιππο. Εκεί, απήυθυναν ύστατο στρατιωτικό χαιρετισμό αξιωματικοί από όλα τα σώματα.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης τελετής, αφαιρέθηκαν από το φέρετρο της Βασίλισσας, το αυτοκρατορικό στέμμα, το σκήπτρο και την χρυσή σφαίρα της Αντιόχειας.

Ο Βασιλιάς Κάρολος στην συνέχεια απέτισε φόρο τιμής στην Βασίλισσα τοποθετώντας στο φέρετρο της μητέρας της την σημαία της και για τελευταία φορά ακούστηκαν όλοι οι τίτλοι της Ελισάβετ. Τέλος, το φέρετρο βυθίστηκε στα έγκατα του παρεκλησσίου του Αγίου Γεωργίου.

The scene at Windsor Castle as they await the arrival of Queen Elizabeth II pic.twitter.com/VE0pUvzixN — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

Όλα ήταν άψογα και στην κυριολεξία δεν άνοιξε «ρουθούνι» την ώρα που 2.000 επίσημοι προσκεκλημένοι έμπαιναν με τάξη στο Αβαείο για να τιμήσουν την μακροβιότερη μονάρχη του κόσμου. Ανάμεσά τους 150 ξένοι ηγέτες σε μια συγκέντρωση που παρόμοιά της δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία.

Ο βασιλιάς Κάρολος και τα υπόλοιπα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας ακολούθησαν το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, το οποίο μετέφερε 8μελές άγημα.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν παραταχθεί στους δρόμους από τους οποίους πέρασε το φέρετρο της βασίλισσας, διανύοντας τη σύντομη διαδρομή από το Γουέστμινστερ Χολ, εκεί όπου είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα για 4 ημέρες.

Στο γειτονικό Χάιντ Πάρκ του Λονδίνου επικράτησε απόλυτη σιωπή, καθώς χιλιάδες άνθρωποι, που βρίσκονταν εκεί για ώρες, έμειναν αμίλητοι τη στιγμή που το φέρετρο της βασίλισσας εμφανίστηκε στις οθόνες που είχαν τοποθετηθεί εκεί προκειμένου οι Βρετανοί να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την κηδεία.

Μέσα στο Αβαείο, απαγγέλθηκαν αποσπάσματα της Βίβλου υπό τους ήχους ύμνων που ακούγονται σε κάθε επίσημη νεκρώσιμη ακολουθία από τις αρχές του 18 αιώνα και όχι μόνο.

Θα συναντηθούμε ξανά

Ο αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπουρι, Τζάστιν Ουέλμπι, επικεφαλής της αγγλικανικής εκκλησίας, απέτισε φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ Β’ στη διάρκεια της νεκρώσιμης ακολουθίας. Είναι η πρώτη επίσημη κηδεία με τέτοιου είδους τιμές που γίνεται στη χώρα από το 1965 και τον θάνατο του Ουίνστον Τσώρτσιλ.

Εκτός από τους ύμνους τα λόγια που ακούστηκαν ήταν για να καταδείξουν τον τρόπο με τον οποίο άσκησε τα καθήκοντά της μέχρι την τελευταία στιγμή η Βασίλισσα με την αίσθηση του καθήκοντος να είναι κυρίαρχη αλλά και με το τελευταίο σπουδαίο μήνυμα που απηύθυνε στον βρετανικό λαό κατά την διάρκεια της πανδημίας λέγοντας το περίφημο «Θα συναντηθούμε ξανά».

«Σε γνωστή της ομιλία, την οποία εκφώνησε με την ευκαιρία των 21ων γενεθλίων της, η εκλιπούσα Αυτής Μεγαλειότητα είχε δηλώσει ότι όλη της η ζωή θα είναι αφιερωμένη στην υπηρεσία του έθνους και της Κοινοπολιτείας. Σπάνια έχει τηρηθεί σε τέτοιο βαθμό μια υπόσχεση», δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος.

Πλήθη ανθρώπων είχαν συγκεντρωθεί στο Λονδίνο από όλη τη Βρετανία και το εξωτερικό για να αποτίσουν φόρο τιμής στη βασίλισσα, με ορισμένους να σκαρφαλώνουν σε κολόνες φωτισμού προκειμένου να δουν τη βασιλική πομπή –μια από τις μεγαλύτερες αυτού του είδους στη σύγχρονη ιστορία στη βρετανική πρωτεύουσα.

Εκατομμύρια περισσότεροι παρακολούθησαν την κηδεία της Ελισάβετ από την τηλεόραση και από κινηματογράφους καθώς για σήμερα στη χώρα έχει κηρυχθεί επίσημη αργία. Είναι η πρώτη φορά που κηδεία Βρετανού μονάρχη μεταδίδεται τηλεοπτικά.

Μετά το τέλος της νεκρώσιμης ακολουθίας, τηρήθηκε σιγή δύο λεπτών στη μνήμη της βασίλισσας Ελισσάβετ Β’ στο Αβαείο του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο, όπως και σε ολόκληρη τη Βρετανία και την Κοινοπολιτεία. Αρκετοί ήταν αυτοί που ξέσπασαν σε κλάματα.

Δεν έκλαψε, όμως, μόνο ο κόσμος. Ο βασιλιάς Κάρολος και πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας ήταν φανερά συγκινημένοι και «λύγισαν» κατά τη διάρκεια της κηδείας ενώ ο πρίγκιπας Έντουαρντ σπάραξε στο κλάμα.

Η σορός της βασίλισσας μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην αψίδα του Ουέλινγκτον, διασχίζοντας το κεντρικό Λονδίνο και περνώντας από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Queen Elizabeth II passes Buckingham Palace for the final ever time.



An incredibly poignant moment in British history. #queensfuneral #QueenElizabethII #QueenElizabeth #QueenElizabethIIMemorial

pic.twitter.com/J77J5RJGr4 — HRH Prince William, Prince Of Wales ➐ (@HRH_William_) September 19, 2022

Queen Elizabeth II's coffin has been loaded into a hearse at Wellington Arch following her funeral at Westminster Abbey. The Queen will be taken to St George's Chapel at Windsor Castle for the committal service | #QueenElizabethIIMemorial #queensfuneral pic.twitter.com/HiuWoJyAwN — 10 News First (@10NewsFirst) September 19, 2022

A two-minute silence in honor of the Queen is held at Westminster Abbey and across the UK https://t.co/oPRHropI3z pic.twitter.com/Ky1u7Zzzjl — CNN International (@cnni) September 19, 2022

Φωτογραφίες: Reuters