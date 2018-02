Ντόναλντ Τραμπ: Μπαράζ από tweets για την οπλοκατοχή!

- Τρικυμία εν κρανίω Τραμπ στο twitter για την οπλοκατοχή - Χαρακτήρισε "μαγνήτη" για "κακούς ανθρώπους" τα σχολεία με καθηγητές που δεν οπλοφορούν - Να μη δώσουμε όπλα σε όλους, μόνο στους καλύτερα εκπαιδευμένους είπε - Την ίδια πρόταση είχε κάνει πριν καιρό το λόμπι για την οπλοκατοχή (NRA) - Η πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ έγινε στη συνάντηση με επιζώντες και γονείς θυμάτων του μακελειού στη Φλόριντα

Είναι από τις φορές που ο Ντόναλντ Τραμπ «χαρίζει» πολλούς τίτλους. Τόσους που δυσκολεύεται κανείς να διαλέξει αυτόν που θα μπορούσε να αποτυπώσει πλήρως το «αμόκ» – γιατί τέτοιο είναι- του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την οπλοκατοχή.

Έχει περάσει σχεδόν μια εβδομάδα από τη νέα σφαγή σε σχολείο στη Φλόριντα. 17 παιδιά και καθηγητές νεκροί από τα πυρά ενός 19χρονου. Λίγες ώρες αφού δέχτηκε στον Λευκό Οίκο επιζώντες και γονείς θυμάτων, ο Τραμπ σε ένα πρωτοφανές μπαράζ μηνυμάτων στο twitter, θέλησε να δώσει… διευκρινίσεις για την πρόταση να δοθούν όπλα σε δασκάλους ή καθηγητές.

Η πρόταση αυτή (που πρώτη την έκανε η NRA, το λόμπι για την οπλοκατοχή που στήριξε τον Τραμπ για να βγει πρόεδρος) έκανε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της ωριαίας συνάντησης στον Λευκό Οίκο.

Μόνο που μόλις… ξύπνησε, ο πρόεδρος δεν χάρηκε με το πως κάλυψαν τα ΜΜΕ την πρότασή του. Και στην προσπάθειά του να εξηγήσει τι ήθελε να… πει πραγματικά, ήρθε ένα τσουνάμι… λέξεων. Λέξεις που μάλλον έκαναν τα πράγματα χειρότερα απ’ ό,τι τα άφησε πριν πέσει για ύπνο!

Ούτε ένα, ούτε δυο αλλά πέντε tweets έκανε ο ασυγκράτητος Τραμπ!

Τραμπ: Όχι όπλα για όλους τους δασκάλους

«Ποτέ δεν είπα «δώστε τους δασκάλους όπλα» όπως ανέφεραν τα Fake News, CNN και NBC. Αυτό που είπα ήταν να κοιτάξουμε την πιθανότητα να δώσουμε όπλα σε έμπειρους δασκάλους, με στρατιωτική εκπαίδευση, μόνο στους καλύτερους. Το 20% των δασκάλων, το πολύ, θα μπορούσε

I never said “give teachers guns” like was stated on Fake News @CNN & @NBC. What I said was to look at the possibility of giving “concealed guns to gun adept teachers with military or special training experience – only the best. 20% of teachers, a lot, would now be able to — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018

(…) άμεσα να πυροβολήσει αν ένας άγριος ψυχάκιας ερχόταν στο σχολείο με κακές προθέσεις. Καλά εκπαιδευμένοι καθηγητές θα μπορούσαν επίσης να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στους δειλούς που θα το έκαναν. Περισσότερα οφέλη με λιγότερο κόστος από τους φρουρούς. Ένα σχολείο χωρίς όπλα είναι μαγνήτης για κακούς ανθρώπους. ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΑ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΝΑΝ!

….immediately fire back if a savage sicko came to a school with bad intentions. Highly trained teachers would also serve as a deterrent to the cowards that do this. Far more assets at much less cost than guards. A “gun free” school is a magnet for bad people. ATTACKS WOULD END! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018

(…) Η ιστορία δείχνει ότι οι πυροβολισμοί σε ένα σχολείο, κατά μέσο όρο, διαρκούν τρεις μήνες. Χρειάζεται περίπου 5 με 8 λεπτά να φτάσουν η αστυνομία και οι πρώτοι διασώστες στον τόπο του εγκλήματος. Καλά εκπαιδευμένοι, έμπειροι με τα όπλα, δάσκαλοι / προπονητές θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα άμεσα, πριν φτάσει η αστυνομία. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟ!

….History shows that a school shooting lasts, on average, 3 minutes. It takes police & first responders approximately 5 to 8 minutes to get to site of crime. Highly trained, gun adept, teachers/coaches would solve the problem instantly, before police arrive. GREAT DETERRENT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018

(…) Αν ένας πιθανός «ψυχάκιας ένοπλος» ξέρει ότι ένα σχολείο έχει μεγάλο αριθμό πολύ ταλαντούχων και οπλισμένων δασκάλων (και άλλων) οι οποίοι θα πυροβολούν ακαριαία, ο ψυχάκιας δεν θα επιτεθεί ΠΟΤΕ στο σχολείο. Οι δειλοί δεν θα πηγαίνουν εκεί… λύθηκε το πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε επιθετικοί, η άμυνα από μόνη της δεν θα δουλέψει!

….If a potential “sicko shooter” knows that a school has a large number of very weapons talented teachers (and others) who will be instantly shooting, the sicko will NEVER attack that school. Cowards won’t go there…problem solved. Must be offensive, defense alone won’t work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018

(…) Θα πιέσω τους ελέγχους ιστορικού (σ.σ. για να αγοράσει κανείς όπλο) με έμφαση στην ψυχική υγεία. Αύξηση του ορίου στα 21 (σ.σ. τώρα όποιος κλείσει τα 18 μπορεί να αγοράζει όπλο) και θα βάλω τέλος στην πώληση των Bump Stocks (σ.σ. των ειδικών εξαρτημάτων με τα οποία τροποποιούνται τα όπλα και γίνονται αυτόματα). Το Κογκρέσο είναι σε διάθεση να κάνει επιτέλους κάτι για αυτό το θέμα – ελπίζω!».

I will be strongly pushing Comprehensive Background Checks with an emphasis on Mental Health. Raise age to 21 and end sale of Bump Stocks! Congress is in a mood to finally do something on this issue – I hope! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018

Και ο… επίλογος: Η αποθέωση της NRA!

Και φυσικά, από ένα τέτοιο ξέσπασμα δεν θα μπορούσε να λείπει η αγαπημένη φράση του Αμερικανού προέδρου. Η Αμερική σπουδαία ξανά… Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα μπορούσε (θαυμαστής της γαρ) να μην αποθεώσει την Ένωση για την Οπλοκατοχή.

Στο τελευταίο από τα tweets του λοιπόν, το Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Αυτό που πολύς κόσμος δεν καταλαβαίνει ή δεν θέλει να καταλάβει είναι ότι ο Γουέιν, ο Κρις και τα άλλα παιδιά που εργάζονται τόσο σκληρά στην NRA είναι Σπουδαίοι Άνθρωποι και Σπουδαίοι Αμερικανοί Πατριώτες. Αγαπούν την πατρίδα μας και θα κάνουν το σωστό. Κάντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά!»

What many people don’t understand, or don’t want to understand, is that Wayne, Chris and the folks who work so hard at the @NRA are Great People and Great American Patriots. They love our Country and will do the right thing. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018

Ο Τραμπ, στη συνάντηση με τους επιζώντες στο Λευκό Οίκο, υποστήριξε πως οπλισμένοι δάσκαλοι και ιδιωτικοί φρουροί θα μπορούσαν να εμποδίζουν επίδοξους δράστες επιθέσεων και να αποτρέπουν θανάτους μαθητών. «Αν είχαμε έναν δάσκαλο (…) που ήταν πεπειραμένος στα όπλα, θα μπορούσε κάλλιστα να τερματίσει την επίθεση πολύ γρήγορα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.