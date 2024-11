Μπάρον Τραμπ: Viral τα βίντεο από την παιδική του ηλικία

Ο Μπάρον Τραμπ, ο 18χρονος μοναχογιός του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της Μελάνια Τραμπ, ξεχωρίζει για πολλούς λόγους – και όχι μόνο γιατί είναι πανύψηλος.

Χαμηλών τόνων, αριστοκρατικός και 2 μέτρα παλικάρι, ο γιος της Μελάνια και του Ντόναλντ Τραμπ βοήθησε τον πατέρα του να επανεκλεγεί, λειτουργώντας ως σύνδεσμος με τη Generation Z.

Το «στερνοπούλι» της οικογένειας Τραμπ και μοναδικό παιδί της Μελάνια, έκλεισε φέτος τα 18, οι oπαδοί του MAGA όμως τον φαντάζονται ήδη στον Λευκό Οίκο στο μακρινό 2044.

Ο πρωτοετής φοιτητής στη σχολή επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και γιος του νέου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί μία μυστηριώδη προσωπικότητα παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας σε όλη του τη ζωή.

Το ενδιαφέρον γι’ αυτόν εκτοξεύτηκε στα ύψη καθ’ όλη τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2024, και κορυφώθηκε ξανά μετά την επικράτηση του πατέρα του επί της Κάμαλα Χάρις στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο στις 6 Νοεμβρίου 2024.

Τώρα, τουλάχιστον δύο βίντεο με τον Μπάρον από όταν ήταν μικρό παιδί γίνονται viral, καθώς το ίντερνετ δεν μπορεί να τον χορτάσει.

Στο ένα βίντεο, ο μικρός Μπάρον είναι ενθουσιασμένος που πηγαίνει στο σχολείο. Φοράει κοστούμι και γραβάτα και χοροπηδάει πάνω κάτω.



«Μου αρέσει η βαλίτσα μου», εξηγεί καθώς σηκώνει έναν καφέ χαρτοφύλακα.

Η Μελάνια του λέει ότι θα φάει μεσημεριανό πριν πάει στο σχολείο, ενώ ο Τραμπ του λέει ότι θα μάθει μαθήματα όπως ανάγνωση, γραφή και αριθμητική.

Ένα άλλο βίντεο τον δείχνει να μιλάει για τη λίστα με τις ευχές του για τα γενέθλιά του. Είναι ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη στο Entertainment Tonight, με τη Μελάνια να κρατάει τον γιο της, ο οποίος τότε ήταν μόλις 3 ετών.

Στα πλάνα, ο Μπάρον φοράει κοστούμι – και πάλι. Είναι πολύ ζωηρός ενώ μιλάει με τη μητέρα του και μια δημοσιογράφο σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση.

«Μου αρέσει να παίζω ντραμς», λέει στο ET.

Η σλοβενική προφορά του, την οποία πήρε από τη μαμά του, ξεχωρίζει και στα δύο βίντεο.

Σε ένα τρίτο βίντεο ο Μπάρον να αποχαιρετά τον πατέρα του πριν πάει στο σχολείο. Ο Τραμπ του δίνει κάποιες συμβουλές, προτρέποντάς τον να διαβάσει σκληρά και όταν μεγαλώσει να αποφύγει τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα τσιγάρα – και τα τατουάζ.

This older video from CNN shows @realDonaldTrump giving a young Barron Trump fatherly instruction before he goes off to school. He told him to get all A’s, and when he’s older, no drugs, no alcohol, no cigarettes, and no tattoos! That’s one thing we’re missing—more parents being… pic.twitter.com/40r2dc2V1A