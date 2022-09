«Ξέπλυνε», κατά το κοινώς λεγόμενο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την εισβολή στην Ουκρανία ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Και λίγες μέρες πριν από τις εκλογές στην Ιταλία, δικαιολόγησε, ουσιαστικά, τον πόλεμο!

«Ο Πούτιν βρέθηκε σε δραματική κατάσταση, οι ρωσικές δυνάμεις έπρεπε να αντικαταστήσουν τον Ζελέσνκι με μια κυβέρνηση καλών ανθρώπων και να γυρίσουν σπίτι», είπε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι μιλώντας στη Rai για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και οι αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν!

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι και το κόμμα του, Forza Italia, κατεβαίνει στις εκλογές μαζί με τα δυο ακροδεξιά κόμματα, τα «Αδέλφια της Ιταλίας» με επικεφαλής τηςν Τζιόρτζια Μελόνι και τη Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι.

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, μιλώντας στη Rai, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας δικαιολόγησε τον πόλεμο στην Ουκρανία που ξεκίνησε ο Πούτιν στις 24 Φεβρουαρίου. Και είπε ότι ουσιαστικά ο Ρώσος πρόεδρος «αναγκάστηκε» να… εισβάλει σε μια άλλη χώρα! Και, όπως και ο Πούτιν, χαρακτήρισε τον πόλεμο «ειδική επιχείρηση».

«Ο Πούτιν βρέθηκε σε μια δύσκολη, δραματική κατάσταση. Η αντιπροσωπεία των δυο φιλορωσικών δημοκρατιών του Ντονμπάς, πήγε στην Μόσχα, μίλησε με όλους -με τα ραδιόφωνα, τον Τύπο και τις τηλεοράσεις, με τα στελέχη του κόμματος- και στην συνέχεια πήγαν όλοι μαζί στον Πούτιν και του είπαν: “Ο Ζελένσκι αύξησε τις επιθέσεις των δυνάμεών του στα σύνορά μας. Φτάσαμε τους 16.000 νεκρούς. Σε παρακαλούμε να μας υπερασπίσεις, διότι, αλλιώς, δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσουμε. Ο Πούτιν ωθήθηκε από τον ρωσικό λαό, από το κόμμα και τους υπουργούς του, να εφεύρει αυτή την ειδική επιχείρηση. Οι ρωσικές δυνάμεις, μέσα σε μια εβδομάδα έπρεπε να μπουν στο Κίεβο, να αντικαταστήσουν με μια κυβέρνηση καλών ανθρώπων τον Ζελένσκι και μετά από άλλη μια εβδομάδα να γυρίσουν σπίτι τους», είπε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι στη Rai.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, συνέχισε αναφερόμενος στην Ουκρανία. «Οι ρωσικές δυνάμεις, όμως, συνάντησαν απρόβλεπτη αντίσταση από μέρους των ουκρανικών, οι οποίες στηρίχθηκαν με κάθε είδους όπλα από την Δύση. Τώρα ο πόλεμος ξεπέρασε τις 200 ημέρες, κάθε ημέρα ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται και η κατάσταση στην Ουκρανία είναι όλο και πιο δύσκολο να μπορέσει να τεθεί υπό έλεγχο, διότι οι ρωσικές δυνάμεις είναι διάσπαρτες σε όλη την Ουκρανία, ενώ θεωρώ ότι έπρεπε να περιοριστούν μόνον στην περιοχή γύρω από το Κίεβο».

Οι δηλώσεις του Σίλβιο Μπερλουσκόνι προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη, με τον Γκι Φερχόφσταντ, πρώην πρωθυπουργό του Βελγίου και επικεφαλής των Φιλελευθέρων στο Ευρωκοινοβούλιο να μιλά για σκάνδαλο και να καλεί τους Ιταλούς να τον… «μαυρίσουν».

«Σκανδαλώδες! Ο Μπερλουσκόνι φέρεται σαν απολογητής του Πούτιν και κακός στρατιωτικός σύμβουλος. Σταματήστε τους από το να πάρουν στα χέρια τους την εξουσία στη Ρώμη», έγραψε στο twitter.

Scandalous !



Berlusconi acting as a Putin apologist and a bad military advisor.



Stop them from getting their hands on the reigns of power in Rome ! https://t.co/njO3HGCoxv