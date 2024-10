Μπέρμιγχαμ: Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο μετά τον εντοπισμό ύποπτου οχήματος

Επιστροφή στην κανονικότητα για το αεροδρόμιο του Μπέρμπιγχαμ, το οποίο είχε «προσγειώσει» όλες τις πτήσεις του μετά τον εντοπισμό, το απόγευμα της Τετάρτης (23.10.2024) ύποπτου οχήματος.

Η λειτουργία του αεροδρομίου του Μπέρμπιγχαμ, στη Βρετανία επανέρχεται στην κανονικότητα, αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρησης της αστυνομίας λόγω της οποίας είχαν διακοπεί οι πτήσεις, ανέφερε ένας εκπρόσωπός τους.

«Η έρευνα πλέον ολοκληρώθηκε και η λειτουργία επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς. Συμβουλεύουμε όλους τους επιβάτες να ρωτήσουν τις αεροπορικές εταιρείες για τις λεπτομέρειες της πτήσης τους» πρόσθεσε.

Λόγω της αστυνομικής έρευνας αναβλήθηκαν όλες οι πτήσεις για περίπου δύο ώρες.

“All passengers are advised to check latest flight information from their airline.



“Whilst we apologise for any inconvenience and disruption, the safety and security of everyone at the airport was our number one priority as we worked through this incident with Police partners.”