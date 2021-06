Ιδιαίτερα «ευερέθιστος» ως εργοδότης και «κοινωνικά αδέξιος» παρουσιάζεται ο Μπιλ Γκέιτς σε νέες καταγγελίες πρώην υπαλλήλων του, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ο ιδρυτής της Microsoft κατηγορείται για εργασιακό bullying, με τον εκπρόσωπο του να χαρακτηρίζει χοντροκομμένα ψέμματα τους ισχυρισμούς των πρώην εργαζόμενων του τεχνολογικού γίγαντα.

Ο Μπιλ Γκέιτς έχει βρεθεί στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου του, Μελίντα. Πολλά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για εξωσυζυγικές σχέσεις του ιδρυτή της Microsoft, ενώ σχολιάζεται ιδιαιτέρως και η «φιλική» σχέση που φέρεται να διατηρούσε με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Νέα δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο θέλουν τον μεγιστάνα και «γκουρού της Πληροφορικής» να συμπεριφέρεται περίεργα στους υπαλλήλους, με ορισμένους μάλιστα να τον καταγγέλλουν για εργασιακό bullying. Πρώην στέλεχος της Microsoft που μίλησε στο FΒΙ υπό καθεστώς ανωνυμίας, όπως αναφέρει το Business Insider, αναφέρει ότι «κάθε συνάντηση με τον Μπιλ ήταν μια ευκαιρία για εκείνον να σου φωνάξει, και έτσι προσπαθούσα να το αποφύγω». Επίσης, ο ιδρυτής της Microsoft – σύμφωνα με το δημοσίευμα – φέρεται να απομνημόνευε τις πινακίδες των αυτοκινήτων των υπαλλήλων του για να παρακολουθεί τις κινήσεις τους.

