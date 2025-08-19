«Μπορεί ο Ζελένσκι να εμπιστευτεί τον Τραμπ; Η μοίρα της Ουκρανίας εξαρτάται από την απάντηση» – Ανάλυση των NYT

«Για τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πολλά θα εξαρτηθούν από το πόσο μπορεί να εμπιστευτεί τον πρόεδρο Τραμπ», τονίζουν σε δημοσίευμά τους οι «New York Times», σχολιάζοντας τα όσα συνέβησαν χθες Δευτέρα (18.8.25) στον Λευκό Οίκο όπου ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ουκρανό ομόλογό του και επτά Ευρωπαίους ηγέτες για το Ουκρανικό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πεπεισμένος ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ και όπως δήλωσε, έχει ξεκινήσει ήδη τις προεργασίες για απευθείας συνομιλίες του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά και για μια τριμερή συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος εμφανίστηκε με κοστούμι και γενικά ήταν πιο «διαβασμένος» για να αντιμετωπίσει τον Τραμπ μετά την «τραυματική» εμπειρία του στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Φεβρουάριο ενώ ικανοποιημένοι από τις συναντήσεις εμφανίστηκαν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες (ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε) αν και διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για τις διαθέσεις του Πούτιν.

Παρά τις υποσχέσεις Τραμπ περί συνδρομής στην ασφάλεια της Ουκρανίας μετά από μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία, η οποία σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο μπορεί να επιτευχθεί και χωρίς την επίτευξη κατάπαυση του πυρός -όπως επιθυμούν το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι- το τι μέλλει γενέσθαι για τις εγγυήσεις ασφαλείας αλλά και πιθανές ανταλλαγές εδαφών παραμένει θολό.

«Ο κ. Τραμπ έδωσε μόνο αόριστες διαβεβαιώσεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαδραματίσουν ρόλο στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας, εάν ο κ. Ζελένσκι συνάψει συμφωνία με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν για να σταματήσει ο πόλεμος», επισημαίνουν στην ανάλυσή τους οι «New York Times».

«Θα φροντίσουμε να πετύχει», δήλωσε ο Τραμπ στην αρχή της πολυωρης συνάντησης με τον Ζελένσκι και μια αντιπροσωπεία Ευρωπαίων ηγετών στο Λευκό Οίκο. «Και πιστεύω ότι αν καταφέρουμε να επιτύχουμε την ειρήνη, θα πετύχει. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό».

Η συνάντηση έληξε με αισιόδοξες εκτιμήσεις από τους Ευρωπαίους και κάποια πρόοδο προς μια συνάντηση μεταξύ του κ. Ζελένσκι και του κ. Πούτιν, σε τόπο που θα καθοριστεί. «Ωστόσο, το ερώτημα αν ο Τραμπ μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος όσον αφορά την τήρηση των υποσχέσεών του, έχει να κάνει με το ιστορικό του συνεχώς μεταβαλλόμενων θέσεων και ευμετάβλητων συναισθημάτων σχετικά με την Ουκρανία και άλλες διπλωματικές κρίσεις, ειδικά όταν πρόκειται για διαπραγματεύσεις υψηλού κινδύνου», υπογραμμίζουν οι NYT.

«Είναι μεγάλο ρίσκο για έναν ηγέτη σε καιρό πολέμου όπως ο Ζελένσκι, ειδικά με τη χώρα του να βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία εδώ και 3,5 χρόνια», σημειώνει στην ανάλυσή της η αμερικανική εφημερίδα.

«Δεν ενδιαφέρονται απλώς για τις εγγυήσεις. Ούτε για τις διαβεβαιώσεις Τραμπ πως μπορούν να βασίζονται σε εκείνον. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν ή να αποδεχθούν μια διαβεβαίωση, μια πολιτική διαβεβαίωση. Αυτό δεν τους παρέχει την ασφάλεια που χρειάζονται», υποστηρίζει στους ΝΥΤ ο Γουίλιαμ Μπ. Τέιλορ Τζούνιορ, Αμερικανός πρώην πρέσβης στην Ουκρανία.

Μετά τη συνάντηση της Δευτέρας, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η συζήτηση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας προϋπέθετε από την Ουκρανία την αγορά αμερικανικών όπλων αξίας 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της Ευρώπης και από τις Ηνωμένες Πολιτείες την αγορά drones από την Ουκρανία. Είπε ότι πρέπει ακόμη να συναφθεί επίσημη συμφωνία.

Ωστόσο, στη συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφάλειας ο Τραμπ μετατοπίστηκε σε σχέση με την προηγούμενη θέση του ότι η προστασία της Ουκρανίας θα πρέπει να εμπίπτει αποκλειστικά στους Ευρωπαίους.

Συνεχόμενες μεταστροφές

Κι αυτή δεν ήταν η μόνη μεταστροφή του Τραμπ. Προ ημερών, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει για «σοβαρές συνέπειες» τη Ρωσία, αν ο Πούτιν δεν συμφωνούσε σε άμεση κατάπαυση του πυρός – κάτι που η Ουκρανία αξιώνει πριν από την έναρξη της όποιας διαπραγμάτευσης για μόνιμη ειρήνη.

Αλλαξε γραμμή πλεύσης μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα, υιοθετώντας πλέον το δόγμα του Ρώσου ομολόγου του περί ειρηνευτικής συμφωνίας, χωρίς την απαραίτητη επίτευξη εκεχειρίας προηγουμένως.

Επειτα, ο Τραμπ έστρεψε την πίεσή του στον Ζελένσκι, λέγοντας πως θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει να πολεμά».

Οι σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου χαρακτήρισαν τόσο τη συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα όσο και τις συναντήσεις του στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα ως κρίσιμα βήματα προς την ειρήνη. Από την πλευρά τους και οι Ευρωπαίοι ηγέτες επαίνεσαν τις προσπάθειες του Τραμπ να φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, παρότι η όποια πιθανή πρόταση ειρήνης δεν περιλάμβανε κρίσιμες λεπτομέρειες.

Ασάφεια

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης της συνάντησης. «Το γεγονός ότι δηλώσατε ότι είστε πρόθυμος να συμμετάσχετε στις εγγυήσεις ασφάλειας είναι ένα μεγάλο βήμα. Είναι πραγματικά μια σημαντική πρόοδος». Παρόλα αυτά, δεν διατυπώθηκε τίποτα το σαφές σχετικά με τον τρόπο και τον βαθμό συμμετοχής των ΗΠΑ σε ένα τέτοιο σχέδιο.

Σύμφωνα με τον Ντάνιελ Φράιντ, πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Πολωνία, μία επιλογή που πιθανώς θα κέρδιζε την υποστήριξη των Ουκρανών θα ήταν η συναίνεση των ευρωπαϊκών κρατών στην παροχή στρατιωτικών μέσων προς την Ουκρανία σε περίπτωση ενδεχόμενης νέας ρωσικής επίθεσης, ενώ ο Τραμπ συμφώνησε να τις συνδράμει με αμυντικά μέσα που βρίσκονται σταθμευμένα σε γειτονικές χώρες.

«Δεν νομίζω πως ο Ζελένσκι θα σταματήσει με μια απλή λεκτική διαβεβαίωση από τον πρόεδρο. Αν είσαι ο Ζελένσκι, λες στον Τραμπ ότι αυτό που είπες είναι σημαντικό και σπουδαίο και μετά ανακαλύπτεις ποιοι είναι οι μηχανισμοί», σημειώνει ο ίδιος.

Ο σκεπτικισμός των Ευρωπαίων για τον Τραμπ

Πέραν του πολέμου στην Ουκρανία, ο Τραμπ έχει δώσει στους παγκόσμιους ηγέτες αρκετούς λόγους να αμφιβάλλουν για τις διαβεβαιώσεις του, σημειώνουν οι ΝΥΤ, που υπενθυμίζουν πως ο πρόεδρος είχε απειλήσει «με κόλαση» τη Χαμάς αν δεν απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατά στη Γάζα.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, κράτησε αποστάσεις από την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα. Πρότεινε κάποια στιγμή την ιδέα του αναγκαστικού εκτοπισμού των κατοίκων της Γάζας από τα παλαιστινιακά εδάφη, αλλά γρήγορα υποχώρησε υπό το βάρος των αντιδράσεων – κυρίως από τις αραβικές χώρες.

Αλλαξε αμέτρητες φορές την προσέγγισή του προς τον Πούτιν, πότε απειλώντας τον με σαρωτικές οικονομικές κυρώσεις και πότε εμφανιζόμενος πρόθυμος να συνεργαστεί μαζί του ή, ακόμα, κολακεύοντάς τον.

Σε μια στιγμή απροσποίητης ειλικρίνειας, πάντως, χθες ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία —τον οποίο προεκλογικά είχε υποτιμήσει, υποσχόμενος να τερματίσει σε 24 ώρες— ήταν πιο δύσκολος από ό,τι είχε αρχικά προβλέψει.

«Νόμιζα ότι θα ήταν ένας από τους ευκολότερους», είπε ο Τραμπ, περιγράφοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να τερματίσει τις παγκόσμιες συγκρούσεις. «Στην πραγματικότητα, είναι ένας από τους πιο δύσκολους και πολύπλοκους».