Ντόναλντ Τραμπ – Εμανουέλ Μακρόν: «Ακούγεται τρελό αλλά ο Πούτιν θέλει συμφωνία για χάρη μου» – Η «κρυφή» συνομιλία των δύο ηγετών

Πεπεισμένος ότι θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά και τις συναντήσεις που είχε χθες Δευτέρα (18.8.25) στον Λευκό Οίκο, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους Ευρωπαίους ηγέτες που συνόδευσαν τον Ουκρανό πρόεδρο στην Ουάσινγκτον αλλά και μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την αισιοδοξία του ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ, έστω και αν δεν επιτευχθεί πρώτα κατάπαυση του πυρός, όπως επιθυμούν Κίεβο και Ευρωπαίοι αλλά δεν θέλει η Μόσχα.

Στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στον Λευκό Οίκο αλλά και στην ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως προετοιμάζει το έδαφος για απευθείας συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και για μια τριμερή συνάντηση στην οποία θα συμμετέχει και ο ίδιος.

Χαρακτηριστική της αισιοδοξίας του Τραμπ, ήταν η σύντομη συνομιλία του με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, όπου –πιστεύοντας ότι τα μικρόφωνα ήταν κλειστά– είπε, προφανώς αναφερόμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν:

«Νομίζω πως θέλει να κλείσει συμφωνία για μένα. Καταλαβαίνεις; Όσο τρελό κι αν ακούγεται».

Πάντως, ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στις προθέσεις του Ρώσου προέδρου.

Σε δηλώσεις του ο Μακρόν επισήμανε πως στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα πρέπει να συνοδεύσουν την όποια συμφωνία ειρήνης κλειστεί ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία θα είναι και το να υπάρχει «ρωμαλέος» ουκρανικός στρατός, ικανός να αποτρέψει οποιαδήποτε νέα επίθεση.

Εξήγησε πως έθιξε στις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο ότι σε «αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας» συγκαταλέγεται το να συνεχίσει να υφίσταται «ρωμαλέος ουκρανικός στρατός, που θα μπορεί να προβάλει αντίσταση σε οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης και να την αποτρέψει, κατά συνέπεια δεν θα υφίσταται περιορισμούς ως προς τους αριθμούς, τις δυνατότητες, τους εξοπλισμούς», μετά τη συνάντηση με τους προέδρους των ΗΠΑ, της Ουκρανίας κι ευρωπαίους ηγέτες.

Σημείωσε εξάλλου ότι το ζήτημα των ενδεχόμενων εδαφικών παραχωρήσεων της Ουκρανίας δεν εθίγη.

«Δεν μιλήσαμε για αυτό το ζήτημα καθόλου», διαβεβαίωσε, «για δυο λόγους. Καταρχάς, η προτεραιότητα είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας· κι έπειτα, είπαμε ‘αυτό ας συζητηθεί σε διμερές και τριμερές επίπεδο’».

Ακόμη, ο κ. Μακρόν κάλεσε να «αυξηθούν οι κυρώσεις» σε βάρος της Ρωσίας αν οι προσεχείς διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Αν «η διαδικασία» σκοντάψει στην «άρνηση» της Μόσχας, «είμαστε όλοι σύμφωνοι πως πρέπει να αυξήσουμε τις κυρώσεις και, σε κάθε περίπτωση, να τηρήσουμε στάση που θα ασκήσει περισσότερη πίεση στη ρωσική πλευρά», είπε σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον ο αρχηγός του γαλλικού κράτους.