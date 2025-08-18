Με μαύρο σακάκι ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – «Είστε υπέροχος με αυτό το κουστούμι» είπε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αυτή τη φορά απέφυγε τις… κακοτοπιές και έφτασε στον Λευκό Οίκο για τις κρίσιμες συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας ένα σκούρο σακάκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν απογοήτευσε τον Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας ένα σκούρο σακάκι, όπως αυτό που είχε επιλέξει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία τον Ιούνιο, που είχε εγκριθεί από τον Αμερικάνο πρόεδρο, ο οποίος είχε πει ότι «ήρθε σαν κανονικός άνθρωπος, όχι σαν τρελός». Η εμφάνιση του Ουκρανού προέδρου με στρατιωτική στολή όταν

WATCH: Zelensky spotted in a suit as he arrives in The Hague for the NATO summit. pic.twitter.com/RZ6Tssmx54 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 24, 2025

Βέβαια ο Ζελένσκι δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς σήμερα (18/8/25), αφού φαίνεται ότι υπήρχε επίσημο αίτημα από τον Λευκό Οίκο για να φορέσει σακάκι.

Μάλιστα το ντύσιμο του σχολιάστηκε θετικά από τους δημοσιογράφους και από τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος είπε χαρακτηριστικά «είστε υπέροχος με αυτό το κουστούμι».

Ορισμένοι συνεργάτες του Τραμπ ήθελαν να δουν τον Ζελένσκι με πλήρες κοστούμι και γραβάτα, σύμβολο σοβαρότητας για τον Αμερικανό πρόεδρο. Μπορεί να μην είδαμε την γραβάτα αλλά η ενδυμασία που επέλεξε ο Ουκρανός πρόεδρος είναι σίγουρα αποδεκτή για την περίσταση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι είχε δεχτεί άγρια επίθεση τον περασμένο Μάρτιο, όταν βρέθηκε στον Λευκό Οίκο για την πρώτη του συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και, όπως το συνήθιζε από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, φορούσε στρατιωτική στολή. Ο Τραμπ είχε ενοχληθεί, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, είχε γελάσει όταν δημοσιογράφος ρώτησε ειρωνικά τον Ουκρανό πρόεδρο γιατί δεν φοράει κοστούμι.

Ο δημοσιογράφος Μπράιαν Γκλεν είχε κατηγορήσει τον Ζελένσκι ότι δεν δείχνει σεβασμό στις ΗΠΑ.

I’m so proud of @brianglenntv for pointing out that Zelensky has so much disrespect for America that he can’t even wear a suit in the Oval Office when he comes to beg for money from our President!! pic.twitter.com/BxYTATWlgi — Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) February 28, 2025

«Θα φορέσω κοστούμι όταν τελειώσει αυτός ο πόλεμος,» είχε απαντήσει ο Ζελένσκι.