Με το σταγονόμετρο είναι η πληροφόρηση για την κατάσταση της υγείας του Μπόρις Τζόνσον ο οποίος πέρασε δεύτερο βράδυ στην εντατική χτυπημένος από τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα ο πυρετός του έπεσε αλλά παραμένει υπό στενή παρακολούθηση. Ωστόσο, προκειμένου να επανέλθει αν όλα πάνε καλά υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί πολλές εβδομάδες.

Ο υφυπουργός Υγείας είπε ότι είναι «Είναι σταθερός, έχει καλή διάθεση. Μολονότι του παρασχέθηκε οξυγόνο, δεν έχει τοποθετηθεί συσκευή αναπνευστικής υποστήριξης».

Σύμφωνα επίσης με δημοσιεύματα, υπάρχει μια λεπτομέρεια που σοκάρει. Ότι το διάστημα που ήταν σε απομόνωση και πριν μπει στο νοσοκομείο, ο γιατρός του δεν τον επισκέφθηκε ούτε μια φορά και οι μόνες συμβουλές που του έδινε ήταν μέσω βιντεοκλήσης!

Ο Τζόνσον, διαγνώσθηκε θετικός στον νέο κορονοϊό πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες. Μεταφέρθηκε, στο νοσοκομείο Σεντ Τόμας την Κυριακή το βράδυ καθώς ο πυρετός και ο βήχας που παρουσίαζε δεν υποχωρούσαν και μπήκε στην εντατική τη Δευτέρα έπειτα από επιδείνωση της κατάστασής του.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ, τον οποίο είχε ορίσει να τον αντικαταστήσει, δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός σύντομα θα επιστρέψει στα ηνία της χώρας καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει μια από τις σοβαρότερες κρίσεις δημόσιας υγείας σε έναν αιώνα.

Την ώρα που ο Τζόνσον δίνει μάχη με τον νέο κορονοϊό στο νοσοκομείο, το Ηνωμένο Βασίλειο εισέρχεται στην πιο θανατηφόρα φάση, σύμφωνα με τους επιστήμονες, του ξεσπάσματος της Covid-19 στη χώρα και αναμετράται με το ερώτημα πότε θα πρέπει να αρθεί η καραντίνα.

Στους κόλπους της βρετανικής κυβέρνησης, υπουργοί συζητούν για το ως πότε η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη μπορεί να αντέξει με κατεβασμένα τα ρολά και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ενός από τα πιο αυστηρά πακέτα ελέγχων έκτακτης ανάγκης που εφαρμόζεται σε μια περίοδο ειρήνης.

Ο Τζόνσον ανέθεσε κάποιες εξουσίες στον Ράαμπ, ο οποίος είχε διορισθεί υπουργός Εξωτερικών πριν από λιγότερο από έναν χρόνο, αν και οποιεσδήποτε σημαντικές αποφάσεις –όπως το πότε θα αρθεί η καραντίνα– θα χρειαστεί να εγκριθούν από το υπουργικό συμβούλιο του Τζόνσον.

“Είμαι πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρει διότι, αν υπάρχει ένα πράγμα που γνωρίζω γι’ αυτόν τον πρωθυπουργό, είναι ότι είναι μαχητής, και θα επιστρέψει στα ηνία για να μας καθοδηγήσει να ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση σύντομα”, δήλωσε χθες ο Ράαμπ.

Ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σούνακ, ο 39χρονος πρώην τραπεζίτης της Goldman Sachs, θα αντικαταστήσει τον Τζόνσον αν ο Ράαμπ καταστεί ανίκανος για εργασία.

Κατά τα λοιπά στον λογαριασμό του στο twitter το πρωθυπουργικό γραφείο ευχήθηκε σε όλους Καλό Πάσχα

Wishing everyone a very happy Passover from Downing Street. In these difficult times, it may be challenging to celebrate without family and friends, but by staying at home this Passover you’re protecting the NHS, and you’re saving lives. So thank you – and Chag Pesach Sameach! pic.twitter.com/aJSZgousD4