Μια ανάρτηση στον λογαριασμό του Λάρι του πρωθυπουργικού γάτου στην Βρετανία στο twitter έχει προκαλέσει συζητήσεις. Σήμερα, ημέρα αποχώρησης του Μπόρις Τζόνσον από την πρωθυπουργία έπρεπε να μεταβεί στην Σκωτία στο Κάστρο του Μπαλμόραλ για να υποβάλλει την παραίτησή του στην Βασίλισσα Ελισάβετ.

Ακολούθως η νέα πρωθυπουργός, Λιζ Τρας θα επισκεπτόταν την Βασίλισσα προκειμένου να της δώσει τα διαπιστευτήριά της. Πάλι στην Σκωτία. Στο ίδιο μέρος. Στο Κάστρο του Μπαλμόραλ. Με λίγη ώρα διαφορά.

Και όμως, ο πρώην και η νυν ταξίδεψαν στην Σκωτία με διαφορετικό κυβερνητικό αεροπλάνο από το ίδιο σημείο αναχώρησης. Και κανείς δεν ξεχνά το εγκώμιο που έπλεξε η Λιζ Τρας στον Μπόρις Τζόνσον στον ευχαριστήριο λόγο της χθες. Και όλα αυτά σε περίοδο κρίσης και με τα χρήματα των Βρετανών φορολογουμένων.

Υπάρχει βέβαια και το επιχείρημα ότι οι δυο πολιτικοί ταξίδεψαν με διαφορετικό αεροσκάφος για λόγους ασφαλείας.

Here are the separate private jets that Liz Truss and her “friend” Boris Johnson used to travel from London to Aberdeen. Both journeys will be charged to UK taxpayers. pic.twitter.com/ITKgrjKfrN