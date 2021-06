Δίχως προηγούμενο οι δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, που φέρεται να αποκάλεσε «εντελώς γαμ… άχρηστο» (!) τον Υπουργό Υγείας Ματ Χάνκοκ, μέσα από μηνύματα στο WhatsApp.

Τα ιδιωτικά μηνύματα του Μπόρις Τζόνσον, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τον πρώην κορυφαίο σύμβουλο του Τζόνσον, Ντόμινικ Κάμινγκς.

Με ανάρτησή του που ξεπερνά τις 7.000 λέξεις και περιέχει μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο ίδιος με τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο Κάμινγκς (ο οποίος βρίσκεται σε ανοικτή κόντρα με τον Τζόνσον από τότε που καρατομήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο) υποστηρίζει πως ο Χάνκοκ έλεγε ψέματα στους πολίτες της Μεγάλης Βρετανίας για τις αποτυχίες στη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού το 2020.

Σε ένα από τα μηνύματα Κάμινγκς και Τζόνσον μιλούν για τις άκαρπες ενέργεις που κατέβαλε ο Χάνκοκ τον Μάρτιο του 2020 για να αυξήσει την επάρκεια των τεστ για τον κορΟνοϊό. Ο Χάνκοκ δημοσίευσε screenshot από αυτή τη συζήτηση το οποί δείχνει πως ο Τζόνσον χαρακτήρισε τις προσπάθειες ή τον ίδιο τον υπουργό «εντελώς γαμ… άχρηστο».

86/ Evidence on the covid disaster: as the PM said himself, Hancock's performance on testing, procurement, PPE, care homes etc was 'totally fucking hopeless', & his account to MPs was fiction: https://t.co/lur4Ddrddy pic.twitter.com/JVGLCSov7v