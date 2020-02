Από σύμμαχοι… εχθροί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Βλαντιρίμ Πούτιν. Τους χωρίζει η Συρία, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας, στην Ιντλίμπ, 34 Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν μετά από βομβαρδισμό δυνάμεων του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η Ρωσία, σύμμαχος των συριακών δυνάμεων, βοήθησε το στρατό του Άσαντ να χτυπήσει κονβόι με Τούρκους στρατιώτες κοντά στην Ιντλίμπ, προκαλώντας την οργή του Ερντογάν και την απόφαση της Άγκυρας να ανοίξει τα σύνορα και να μη σταματά πρόσφυγες από τη Συρία που θέλουν να περάσουν στην Ευρώπη, μέσω Ελλάδας.

Η Μόσχα κατηγορεί την Τουρκία πως οι δυνάμεις της που δέχθηκαν την αεροπορική επίθεση στην Ιντλίμπ ήταν ανάμεσα σε «τρομοκράτες». Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας ανακοίνωσε ότι στέλνει στη Μεσόγειο και προς τις ακτές της Συρίας, δύο πολεμικά πλοία ικανά να εκτοξεύουν πυραύλους Κρουζ τύπου Kalibr!

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης επρόκειτο να εξαπολύσουν μεγάλη επίθεση εναντίον της Ιντλίμπ και οι συριακές δυνάμεις αποφάσισαν να κινηθούν, αλλά μεταξύ των αντικαθεστωτικών βρίσκονταν Τούρκοι στρατιώτες. Δεν συμμετείχαν ρωσικά αεροσκάφη στη χθεσινή επίθεση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μόσχας.

Από την αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ απογειώνονταν όλη τη νύχτα τουρκικά F-16 κατευθυνόμενα στην Ιντλίμπ. Μετά την έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε το βράδυ της Πέμπτης στην Άγκυρα ο Ερντογάν, ανακοινώθηκε ότι η Τουρκία να απαντήσει στο «παράνομο καθεστώς του Άσαντ». «Ως εκ τούτου «οι αεροπορικές μας δυνάμεις και οι δυνάμεις ξηράς μας έχουν ξεκινήσει να χτυπούν όλους τους γνωστούς στόχους του καθεστώτος (Άσαντ) και συνεχίζουν να τους χτυπούν. Οι ενέργειές μας θα συνεχιστούν μέχρι να κοπούν τα χέρια αυτών που τα άπλωσαν στην τουρκική σημαία», ανέφερε το μήνυμα από την τουρκική προεδρία.

Η Τουρκία απάντησε τα ξημερώματα στην επίθεση που δέχτηκε η αυτοκινητοπομπή με τους Τούρκους στρατιώτες. Από τα αντίποινα της Τουρκίας, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σκοτώθηκαν 16 Σύροι στρατιώτες. Οι τουρκικοί βομβαρδισμοί διεξήχθησαν “από το πυροβολικό ή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη” και είχαν στόχο θέσεις του συριακού στρατού, κυρίως στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της επαρχίας Ιντλίμπ, διευκρίνισε το Παρατηρητήριο.

Ανώτερος Ρώσος πολιτικός προειδοποίησε, στο μεταξύ, ότι μια ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στην Ιντλίμπ από την Τουρκία, θα έχει άσχημο τέλος για την Άγκυρα.

Ο άνθρωπος που στέλνει… το μήνυμα στην Άγκυρα, όπως μετέδωσε το Interfax, είναι ο Βλαντίμιρ Ντζαμπάροφ, πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος της άνω βουλής της Ρωσίας.

Απειλές από τη Ρωσία, απειλές και από την Τουρκία. Τα ξημερώματα, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φαχρετίν Αλτούν απείλησε ότι ο καθεστώς Άσαντ θα πληρώσει το βαρύτερο τίμημα για αυτή την «ποταπή επίθεση». «Η Τουρκία θα απαντήσει», είπε.

Η Τουρκία τώρα, απαιτεί από τη διεθνή κοινότητα να επιβάλλει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στη βορειοδυτική Συρία, προκειμένου να αποτραπεί η συνέχιση των αεροπορικών πληγμάτων του συριακού καθεστώτος και της Ρωσίας.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να λάβει μέτρα για να προστατεύσει τους αμάχους και θα θέσει σε εφαρμογή μια ζώνη αεροπορικού αποκλεισμού» στην περιοχή της Ιντλίμπ, όπου 34 Τούρκοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης σε βομβαρδισμούς για τους οποίους η Άγκυρα κατηγορεί τη Δαμασκό, ανέφερε ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν.

«Εκατομμύρια άμαχοι βομβαρδίζονται εδώ και μήνες. Υποδομές, όπως σχολεία και νοσοκομεία, γίνονται συστηματικά στόχος από το καθεστώς» της Συρίας, πρόσθεσε ο Αλτούν στην ανακοίνωσή του.

«Οι προστάτες [του καθεστώτος], η Ρωσία και το Ιράν, θα χάσουν όλη τους την αξιοπιστία εάν αποτύχουν να τηρήσουν τη δέσμευσή τους να μειωθούν τα βίαια επεισόδια και οι εχθροπραξίες στην Ιντλίμπ», συμπλήρωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Με την Τουρκία να μετρά νεκρούς, ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Χουλουσί Ακάρ, έφτασε τα ξημερώματα στην επαρχία Χατάι, όπου βρίσκεται το κέντρο του τουρκικού Γενικού Επιτελείου για τις επιχειρήσεις στη Συρία και η οποία συνορεύει με την Ιντλίμπ.

Ο Ακάρ, συνοδευόμενος από τους αρχηγούς του τουρκικού στρατού ξηράς και της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, επισκέφτηκε τραυματίες στρατιωτικούς που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στη Χατάι.

Οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν σήμερα για διαβουλεύσεις όσον αφορά τις εξελίξεις στη Συρία βάσει του Άρθρου 4 της συνθήκης της Συμμαχίας ύστερα από αίτημα της Τουρκίας, δήλωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

“Σήμερα το Συμβούλιο του NATO συναντάται κατόπιν αιτήματος της Τουρκίας για να διαβουλευτεί βάσει του άρθρου 4 της ιδρυτικής Συνθήκης του ΝΑΤΟ για την κατάσταση στη Συρία”, έγραψε ο Στόλτενμπεργκ στο Twitter.

Today, the #NATO Council meets at Turkey’s request to consult under Article 4 of NATO’s founding Washington Treaty on the situation in Syria: https://t.co/mwiEZfNGE3