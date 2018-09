Μπρετ Κάβανο: «Συκοφαντίες οι καταγγελίες» – Μια ακόμη γυναίκα τον κατηγορεί

«Είμαι εδώ για να απαντήσω σε αυτούς τους ισχυρισμούς και να πω την αλήθεια» αναφέρεται στο κείμενο της κατάθεσης που πρόκειται να δώσει αύριο ο Μπρετ Κάβανο στην Επιτροπή Δικαστικών Θεμάτων της Γερουσίας. «Και η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν επιτέθηκα σεξουαλικά σε κανέναν, ούτε στο λύκειο, ούτε στο κολέγιο, ούτε ποτέ«.

Εκτός του Κάβανο αύριο έχει κληθεί να καταθέσει και μία από τις γυναίκες που τον κατηγορούν, η καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κριστίν Μπλάζεϊ Φορντ.

Ο δικηγόρος μιας τρίτης γυναίκας που κατηγορεί τον δικαστή Μπρετ Κάβανο για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά υπέβαλε τη γραπτή, ένορκη κατάθεσή της στην Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Ο δικηγόρος Μάικλ Αβενάτι αποκάλυψε τα στοιχεία της πελάτισσάς του μέσω του Twitter, όπου ανάρτησε και μια φωτογραφία της, ζητώντας να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή της ίδιας και της οικογένειάς της. Στην ένορκη κατάθεσή της η γυναίκα αυτή, που ονομάζεται Τζούλι Σουίτνικ, περιγράφει διάφορα επεισόδια στα οποία ήταν μάρτυρας, στις αρχές της δεκαετίας του ’80, ενώ ισχυρίζεται ότι ήταν και η ίδια θύμα ομαδικού βιασμού «περίπου το 1982», στον οποίο ήταν παρόντες ο Κάβανο και ένας φίλος του, ο Μαρκ Τζατζ. Δηλώνει επίσης ότι τότε είχε αποκαλύψει τι της συνέβη σε δύο άλλα πρόσωπα.

Here is a picture of my client Julie Swetnick. She is courageous, brave and honest. We ask that her privacy and that of her family be respected. pic.twitter.com/auuSeHm5s0

— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) September 26, 2018