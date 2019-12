Μπρι Λάρσον, Τζέιμι Φοξ και Μάικλ Τζόρνταν ενώνουν τις δυνάμεις τους

Η επερχόμενη ταινία έχει θέμα την αληθινή ιστορία του Γουόλτερ ΜακΜίλιαν (Foxx) ο οποίος κατηγορείται άδικα για δολοφονία και περνά έξι χρόνια σε θάλαμο μελλοθάνατων, έως ότου ο δικηγόρος, Μπράιαν Στίβενσον (Τζόρνταν) με τη μη κυβερνητική οργάνωση Equal Justice Initiative (Πρωτοβουλία Ίσης Δικαιοσύνης) τον απαλλάξει από τις κατηγορίες.

Η Innocence Canada είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αγωνίζεται για την υπεράσπιση των άδικα καταδικασθέντων.

Η ταινία είναι βασισμένη στα απομνημονεύματα του Μπράιαν Στίβενσον με τίτλο « Just Mercy: A Story of Justice and Redemption».

Παρ’όλο που η ιστορία στο «Just Mercy» τελειώνει το 1993, ο Στίβενσον και η Equal Justice Initiative συνεχίζουν να μάχονται κατά του συστημικού ρατσισμού. “Είναι μια καλή στιγμή για την κυκλοφορία μιας τέτοιας ταινίας” δήλωσε ο σκηνοθέτης του “Just Mercy”, Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον. “Ο Μπράιαν είναι μια ιδιοφυΐα που ρίχνει τα τείχη που έχουμε ορθώσει υπενθυμίζοντάς μας ότι όλοι θέλουμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο που είναι δίκαιος και αμερόληπτος” επισήμανε.