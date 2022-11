Ο Μπρους Λι μπορεί να πέθανε από υπερβολική κατανάλωση νερού, λένε Ισπανοί επιστήμονες. Νέα μελέτη φέρνει τα πάνω κάτω στον θάνατο του διάσημου αστέρα του Χόλιγουντ και «μάστερ» του Κουνγκ Φου.

Ο Μπρους Λι έκανε διάσημη τη ρήση «Να είσαι νερό φίλε μου», αλλά το υπερβολικό νερό φαίνεται να τον σκότωσε τελικά», υποστήριξαν οι Ισπανοί ερευνητές.

Μέχρι σήμερα ξέραμε ότι ο Μπρους Λι, ο ανεπανάληπτος πρωταγωνιστής του «Enter The Dragon», πέθανε μετά από εγκεφαλικό οίδημα (πρήξιμο του εγκεφάλου). Το οίδημα θεωρήθηκε ότι ήταν μία αντίδραση του οργανισμού του στο παυσίπονο «Equagesic», που δόθηκε στον σταρ των πολεμικών τεχνών.

Σχεδόν μισό αιώνα από τον θάνατο του Μπρους Λι, τον Ιούλιο του 1973, στα 32 του χρόνια, μία ομάδα ερευνητών ανακοίνωσε ότι το οίδημα στον εγκέφαλο προκλήθηκε από υπονατριαιμία. «Με άλλα λόγια, θεωρούμε ότι η αδυναμία του νεφρού να εκκρίνει περίσσεια νερού, σκότωσε τον Μπρους Λι», έγραψαν οι επιστήμονες στο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Clinical Kidney Journal.

Όπως ανέφερε ο Independent, «διάφοροι παράγοντες υποδηλώνουν ότι ο κορυφαίος ηθοποιός ταινιών Κουνγκ – Φου μπορεί να κατανάλωνε ασυνήθιστα υψηλές ποσότητες υγρών εκείνη την εποχή λόγω της διατροφής του, η οποία αποτελούνταν από πολλούς χυμούς και ροφήματα πρωτεΐνης, και τη χρήση μαριχουάνας, η οποία προκαλεί αυξημένη δίψα».

«Συνοπτικά, ο Bruce Lee είχε πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου που προδιαθέτουν για υπονατριαιμία, ως αποτέλεσμα παρεμβολής στους μηχανισμούς ομοιόστασης του νερού που ρυθμίζουν τόσο την πρόσληψη νερού, όσο και την απέκκριση νερού», έγραψαν οι ερευνητές.

