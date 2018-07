Οι Αιγύπτιοι αρχαιολόγοι ετοιμάζονται να ανοίξουν την σαρκοφάγο που βρέθηκε στην πόλη που ίδρυσε και πιστεύεται ότι ενταφιάστηκε ο Μέγας Αλέξανδρος.

Στον τάφο όπου ανακαλύφθηκε η σαρκοφάγος βρέθηκε και μια αλαβάστρινη προτομή που τα χαρακτηριστικά της είχαν διαβρωθεί στις σκοτεινές συνθήκες.

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι ο τάφος ανήκη σε ευγενή σύμφωνα με την Daily Telegraph. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένοι που πιστεύουν ότι θα μπορούσαν μια μέρα να ανακαλυφθούν τα λείψανα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η σαρκοφάγος είναι σφραγισμένη εδώ και πάνω από 2.000 χρόνια. Τα ερωτήματα για την ταυτότητα του ανθρώπου που ενταφιάστηκε στη σαρκοφάγο πληθαίνουν λόγω της φθαρμένης προτομής και της απουσίας επιγραφών.

This sarcophagus was found in Alexandria this week. Could be Alexander the Great?!? -Largest sarcophagus to date✔️ -Correct City ✔️ -Correct time period ✔️ -found with bust similar to AtG busts from the period✔️ 🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞 pic.twitter.com/iK4LZ7BPAX

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ανήκε σε πλούσιο ή ευγενή που έζησε μεταξύ του 323 π.Χ. και του 30 π.Χ. Ήταν η εποχή που η Ρώμη κατέλαβε την Αίγυπτο και μετά τον θάνατο της Κλεοπάτρας.

They may have found Alexander the Great’s sarcophagus and not enough people are talking about this pic.twitter.com/hiLKttXww3

Ο επικεφαλής Αιγύπτιος αρχαιολόγος και πρώην υπουργός αρχαιοτήτων Zahi Hawass σημείωσε ότι πρέπει να ανήκει σε σημαντική προσωπικότητα. «Είναι μια σαρκοφάγος από γρανίτη. Για να φέρει κάποιος γρανίτη από το Aswan (600 μίλια νότια) σημαίνει ότι θα πρέπει να ήταν πλούσιος».

An all black sarcophagus was discovered in Egypt. It dates back ~2000 years and was found with an alabaster head. Alexander the Great’s body was never found and was rumored to be buried in this area…. I wonder…? pic.twitter.com/uoXwuCp0wR

Η σαρκοφάγος ωστόσο θεωρείται πολύ μικρή για έναν βασιλιά όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, καθώς έχουν βρεθεί μεγαλύτερες που ενταφιάστηκαν Ρωμαίοι ευγενείς.

There’s a small, but significant chance archaeologists may have just found the remains of Alexander the Great:

* dated to Ptolemaic Egypt era

* found in the city that bears his name

* largest sarcophagus ever found in area

* discovered with alabaster bust that resembles him pic.twitter.com/pxW17Kn9NY

