H Νάγια Ριβέρα έγινε διάσημη στο ευρύ κοινό από το ρόλο της στη σειρά Glee, ιδιαίτερα δημοφιλή στο νεανικό κοινό. Τα ίχνη της ηθοποιού και τραγουδίστριας χάθηκαν στη λίμνη Παϊρού, νοτιοδυτικά του Λος Άντζελες το απόγευμα της 8ης Ιουλίου.

Η Νάγια Ριβέρα είχε πάει βαρκάδα μαζί με τον 4χρονο γιο της στη λίμνη. Λίγες ώρες μετά, ένα άλλο σκάφος εντόπισε το μικρό αγόρι να κοιμάται πάνω στη βάρκα, χωρίς τη μητέρα του.

Σύμφωνα με το KCBS και το KNBC, η 33χρονη Ριβέρα νοίκιασε την βάρκα για να κάνει και μπάνιο με τον 4χρονο γιο της.

Το αγοράκι φορούσε σωσίβιο και βρέθηκε τρεις ώρες αργότερα στην βάρκα, αλλά η Ριβέρα δεν βρέθηκε ποτέ.

Hoping Naya Rivera is found, and her family/loved ones can get some sort of closure.



I’m sure the answers surrounding this won’t come for quite some time, but they need some sort of peace https://t.co/lrx5qLxgTn