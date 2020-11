Ναγκόρνο Καραμπάχ: Έρευνα για τους ξένους μισθοφόρους στα μέτωπα των μαχών ζητά η Αρμενία

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας ζήτησε σήμερα να διεξαχθεί διεθνής έρευνα σχετικά με την παρουσία «ξένων μισθοφόρων» στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, αφού αρμενικές δυνάμεις ανέφεραν ότι αιχμαλώτισαν δύο μισθοφόρους από τη Συρία.

Το Αζερμπαϊτζάν έχει επανειλημμένως αρνηθεί την παρουσία ξένων μαχητών στην εμπόλεμη ζώνη. Το υπουργείο Άμυνας της χώρας δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters να σχολιάσει σχετικά.

Σφοδρές μάχες μαίνονται κοντά στην πρώτη γραμμή της σύρραξης πάνω από τον θύλακα και σε επτά περιοχές περιμετρικά, κατά τις οποίες περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι, και πιθανόν πολλοί περισσότεροι, έχουν σκοτωθεί, από τότε που οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν πριν από έναν και πλέον μήνα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας ανέφερε σήμερα ότι ο Αμυντικός Στρατός του Αρτσάχ, όπως ονομάζονται οι αρμενικές δυνάμεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, αιχμαλώτισε έναν δεύτερο Σύρο μαχητή το Σαββατοκύριακο.

Artsakh DA units captured one more Syrian terrorist mercenary who fought on Azerbaijan's side.

According to Yusuf Alaabet al Haji, born in 1988, he was promised 2000$ montly for the fight against "infidels” in Artsakh & an additional 100$ "reward" for each beheaded infidel. pic.twitter.com/YUrsnOMCA1