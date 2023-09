Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ένα πρατήριο καυσίμων στην πρωτεύουσα του αζέρικου θύλακα, Ναγκόρνο Καραμπάχ, μετέδωσε το αρμένικο τμήμα του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων Sputnik.

Υπάρχουν μάλιστα αναφορές για πολλά θύματα… Η πρωτεύουσα του Καραμπάχ είναι γνωστή ως Στέπανακερτ για την Αρμενία και ως Χανκεντί για το Αζερμπαϊτζάν.

«Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες μετά την έκρηξη» που σημειώθηκε σε πρατήριο καυσίμων, κοντά στον δρόμο Στεπανακέρτ-Ασκεράν, αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Διασώστες και γιατροί βρίσκονται επί τόπου», πρόσθεσαν οι αυτονομιστές.

Να σημειωθεί ότι η έκρηξη έγινε την ώρα που χιλιάδες Αρμένιοι εγκαταλείπουν αυτή την ορεινή περιοχή μετά την ήττα των αυτονομιστών δυνάμεων του Καραμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν σε στρατιωτική επιχείρηση την περασμένη εβδομάδα.

