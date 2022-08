Ένας Αζέρος στρατιώτης και ένας Αρμένιος μαχητής σκοτώθηκαν σήμερα κοντά στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, έναν αυτονομιστικό θύλακα που υποστηρίζεται από την Αρμενία σε μια περιοχή που παραμένει ασταθής έπειτα από έναν πόλεμο στα τέλη του 2020, δήλωσαν οι αρχές και από τις δύο πλευρές.

Σήμερα το πρωί, «έντονα πυρά» στόχευσαν θέσεις του στρατού του Αζερμπαϊτζάν στην περιοχή Λάτσιν, μια ουδέτερη ζώνη μεταξύ των αρμενικών συνόρων και του Ναγκόρνο Καραμπάχ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν.

Ένα μέλος των αζέρικων ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκε στα πυρά από «παράνομους αρμενικούς στρατιωτικούς σχηματισμούς», πρόσθεσε το υπουργείο.

Οι Αρμένιοι αυτονομιστές του Ναγκόρνο Καραμπάχ ανέφεραν, από την πλευρά τους, τον θάνατο ενός από τους στρατιώτες τους σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε από drone του Αζερμπαϊτζάν το απόγευμα.

strike of the Azerbaijani Bayraktar TB2 UAV on the #Armenian post at the Sarydag height in the Lachin region of #NagornoKarabakh. at 10 am today.#Azerbaijan launched an attack on the positions of the #Armenia Armed Forces in order to take control of the Lachin corridor. pic.twitter.com/048jSlSu0h