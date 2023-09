Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε «τον άμεσο τερματισμό των συγκρούσεων» στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, εναντίον του οποίου το Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσε χθες, Τρίτη (19.9.2023), νέα επίθεση με αποτέλεσμα τουλάχιστον 29 άνθρωποι να έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής.

Τρία χρόνια έπειτα από έναν πόλεμο που κατέληξε στην ήττα της Αρμενίας, η χθεσινή ανάφλεξη των συγκρούσεων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ συζητήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με τη Γαλλία να ζητεί την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η συνεδρίαση αυτή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί «τις επόμενες ημέρες», δήλωσαν στο AFP δύο διπλωματικές πηγές, αναφέροντας ως πιθανή ημέρα διεξαγωγής της την Πέμπτη.

Από την πλευρά του ο Γκουτέρες ζήτησε «με τον πιο έντονο τρόπο να τερματιστούν οι συγκρούσεις, να υπάρξει αποκλιμάκωση και να γίνουν αυστηρά σεβαστές η εκεχειρία του 2020 και οι αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντιζαρίκ.

Η Ρωσία επίσης ζήτησε σήμερα το πρωί «να τερματιστεί αμέσως η αιματοχυσία, να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και οι απώλειες αμάχων», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

