NASA: Αποχαιρέτησε το μυθικό ρόβερ Opportunity

Το ρομπότ Opportunity, κυκλοφορούσε στον Άρη από το 2004 και είχε επιβεβαιώσει ότι κάποτε κυλούσε εκεί νερό, αποχαιρέτησε η NASA.

“Κηρύσσω την λήξη της αποστολής Opportunity”, δήλωσε ο επιστημονικός υπεύθυνος της NASA Thomas Zurbuchen κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Πασαντίνα της Καλιφόρνιας, στο Jet Propulsion Laboratory, από όπου πραγματοποιείται η πλοήγηση των αμερικανικών ρόβερ.

“Μην λυπάστε που τελείωσε…”

Humanity’s greatest explorers aren’t always human.

Join us as we celebrate the achievements of @MarsRovers Opportunity at the completion of a 15 year mission: https://t.co/A8EtjA1zcm #ThanksOppy pic.twitter.com/SqwokCC0mb

— NASA JPL (@NASAJPL) February 13, 2019