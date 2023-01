Η ακτοφυλακή της Ιαπωνίας συνεχίζει την επιχείρηση για να βρεθούν 18 μέλη του πληρώματος του φορτηγού πλοίου Jintian, εκτοπίσματος 6.651 τόνων, που αναποδογύρισε καθώς έπλεε ανοικτά του Ναγκασάκι, στο νοτιοδυτικό τμήμα του αρχιπελάγους της Ιαπωνίας.

«Στις 07:14 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 00:14 ώρα Ελλάδας), διασώθηκαν τέσσερις κινέζοι υπήκοοι, όμως αναζητούμε ακόμη τα υπόλοιπα 18 μέλη του πληρώματος» του φορτηγού πλοίου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος του ιαπωνικού λιμενικού σώματος. «Αεροσκάφος βρίσκεται ήδη στην περιοχή και δυο πλοία κατευθύνονται» στον θαλάσσιο χώρο όπου ναυάγησε το Jintian, πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Κατά πληροφορίες μέσων ενημέρωσης, τα τέσσερα μέλη του πληρώματος που διασώθηκαν εντοπίστηκαν από παραπλέον εμπορικό σκάφος, ενώ βρίσκονταν σε σωστική λέμβο. Το ιαπωνικό λιμενικό δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την πληροφορία πως και άλλα μέλη του πληρώματος επιβιβάστηκαν σε σωστικές λέμβους.

Το φορτηγό, καταχωρισμένο στον νηογνώμονα του Χονγκ Κονγκ, με πλήρωμα 22 μελών, 14 υπηκόων της Κίνας και 8 της Μιανμάρ, εξέπεμψε SOS στις 23:15 χθες Τρίτη (στις 16:15 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ιαπωνική ακτοφυλακή.

Βρισκόταν σε δυσπρόσιτο σημείο, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά από τα νησιά Ντάντζο, απομακρυσμένη και ακατοίκητη περιοχή.

