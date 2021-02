Ναυάγησαν σε ερημονήσι στις Μπαχάμες: Έτρωγαν καρύδες και… αρουραίους για 33 μέρες (pics, vid)

Nαυάγησαν σε ερημονήσι στις Μπαχάμες, παρέμειναν σε αυτό για σχεδόν πέντε εβδομάδες, έτρωγαν καρύδες και… αρουραίους και τελικά διασώθηκαν. Και όχι, δεν είναι σενάριο ταινίας.

Είναι η περιπέτεια τριών Κουβανών, οι οποίοι εντοπίστηκαν πρόσφατα από την ακτοφυλακή των ΗΠΑ στο ακατοίκητο νησί Ανγκουίλα Κι. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, οι τρεις πολίτες της Κούβας – δύο άνδρες και μια γυναίκα – είχαν κολυμπήσει στο ερημονήσι 33 μέρες νωρίτερα, όταν το σκάφος τους αναποδογύρισε λίγο πιο μακριά από τις ακτές του.

“I don’t know how they did it. I was amazed they were in as good as shape as they were.”



The U.S. Coast Guard rescued three Cuban nationals from a deserted Bahaman island, where they had been living off coconuts for 33 days, the agency announced. https://t.co/EDCyfL2ThE — CNN (@CNN) February 10, 2021

Το διάστημα που έμειναν στο Ανγκουίλα Κι επιβίωσαν τρώγοντας καρύδες, θαλάσσια σαλιγκάρια και… αρουραίους. Οι τρεις κουβανοί είχαν φτιάξει αυτοσχέδιες σημαίες και τις ανέμιζαν, καταφέρνοντας με αυτόν τον τρόπο να τραβήξουν την προσοχή των επιβαινόντων στο ελικόπτερο της ακτοφυλακής.

Three people who had been stranded for over a month on an uninhabited island in the Bahamas, surviving on conchs and rats, were rescued on Tuesday. They caught the attention of a Coast Guard patrol using makeshift flags. https://t.co/EBovECB9Fu — The New York Times (@nytimes) February 10, 2021

Αρχικά το ελικόπτερο που εντόπισε τους ναυαγούς επέστρεψε στη βάση του, καθώς δεν ήταν δυνατόν να προσγειωθεί στο νησάκι, και μια άλλη ομάδα επέστρεψε αργότερα την ίδια μέρα για να τους πετάξει νερό, τρόφιμα και εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνίας.

Δείτε βίντεο:

VIDEO: US Coast Guard rescues three people stranded for more than a month on Anguilla Cay, a desert island in the Bahamas.



A Coast Guard plane spotted the castaways during a routine patrol. The group reportedly survived on coconuts and rats pic.twitter.com/dVN0h8ONMO — AFP News Agency (@AFP) February 11, 2021

Το επόμενο πρωί, ένα άλλο ελικόπτερο περισυνέλεξε τους ναυαγούς. Παρότι δεν έφεραν σημαντικά τραύματα μεταφέρθηκαν σε ιατρικό κέντρο του Lower Keys καθώς παρουσίαζαν συμπτώματα κόπωσης και ήταν αφυδατωμένοι.

«Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω πως τα κατάφεραν. Έμεινα έκπληκτος από την καλή κατάσταση στην οποία ήταν όταν βρέθηκαν», ανέφερε στέλεχος του Σώματος στον τηλεοπτικό σταθμό WPLG του Μαϊάμι.

US Coast Guard rescues three Cubans stranded on desert island for 33 days https://t.co/97v3rUVPMG — The Guardian (@guardian) February 10, 2021

Με πληροφορίες από CNNi, New York Times, AFP και Guardian