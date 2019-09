Ναυτική τραγωδία στα ανοικτά της Καλιφόρνια – Φόβοι για δεκάδες νεκρούς

Στις φλόγες έχει τυλιχθεί ένα σκάφος στα ανοικτά της Καλιφόρνια κοντά στην Σάντα Κρουζ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σκάφος υπάρχουν 34 νεκροί. Το σκάφος που δεν έχει γίνει γνωστό τι είδους είναι φλέγεται. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το σκάφος μήκους 22 μέτρων έπιασε ξαφνικά φωτιά και κάποιοι έπεσαν στην θάλασσα για να σωθούν. Δεν είναι γνωστό ακόμα πόσοι άνθρωποι έχουν διασωθεί – κάποιοι μιλούν για τουλάχιστον 30. Πάντως, τόσο τα τοπικά ΜΜΕ όσο και η πυροσβεστική οι νεκροί είναι 34.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 5 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) όταν το πλήρωμα εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Αμέσως σήμανε συναγερμός και στήθηκε επιχείριση διάσωσης από την θάλασσα και τον αέρα.

. @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat https://t.co/cqqbp8ORQB via @VCFD_PIO #California pic.twitter.com/d1RbkkwmVG

The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers. https://t.co/ojaSdUTHXd

— USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles) September 2, 2019