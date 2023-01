Μια νέα αποικία αυτοκρατορικών πιγκουίνων εντοπίστηκε από δορυφορικές εικόνες στην Ανταρκτική, όπως αποκάλυψε ομάδα έρευνας. Πρόκειται για ένα είδος που απειλείται ιδιαίτερα από την κλιματική αλλαγή.

Η ομάδα έρευνας εντόπισε στην Ανταρκτική αυτή την αποικία των 500 πιγκουίνων χάρη στις σκούρες κηλίδες που αφήνουν τα περιττώματα των ζώων πάνω στον πάγο, οι οποίες ήταν εμφανείς σε δορυφορικές εικόνες, εξήγησε η British Antarctic Survey, ένας βρετανικός οργανισμός έρευνας.

Η νέα αποικία ανεβάζει σε 66 τον αριθμό των ομάδων αυτοκρατορικών πιγκουίνων που έχουν εντοπιστεί στην Ανταρκτική, οι μισές από τις οποίες χάρη σε δορυφορικές εικόνες.

«Είναι μια συναρπαστική ανακάλυψη (…) αλλά δεν αποτελεί καλό νέο (…) αυτή η αποικία είναι μικρή και βρίσκεται σε μια περιοχή που επηρεάζεται πολύ από το λιώσιμο των πάγων», εξήγησε ο καθηγητής Πίτερ Φρέτγουελ ο οποίος ήταν επικεφαλής των ερευνών του British Antarctic Survey.

Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι ζουν και αναπαράγονται στην Ανταρκτική και πρόσφατα προστέθηκαν στον κατάλογο με τα απειλούμενα είδη της αμερικανικής αρχής αρμόδιας για την προστασία της πανίδας.

Η κλιματική αλλαγή και το λιώσιμο των πάγων θέτουν σε κίνδυνο τις περιοχές στις οποίες αναπαράγονται οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι, ενώ η οξείδωση των ωκεανών απειλεί κάποια είδη οστρακοειδών από τα οποία τρέφονται.

Scientists have discovered a new emperor penguin colony at Vergler Point, Antarctica 🐧



They used satellite mapping technology to spot the penguins and their guano – visible in this amazing aerial image.



📸@Maxar #PenguinAwarenessDay



The full story 👇https://t.co/axcevzExOt pic.twitter.com/O6y0KbZ2kF