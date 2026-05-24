Νέα έρευνα άνοιξε για τον Άντριου: Γυναίκα καταγγέλλει τον πρώην πρίγκιπα για ανάρμοστη συμπεριφορά στις ιπποδρομίες του Άσκοτ

Νέες καταγγελίες έρχονται να προστεθούν στην έρευνα των αρχών για τον έκπτωτο πρίγκιπα του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντριου Μάουντμπατεν – Γουίνσδορ.

Η νέα αυτή καταγγελία κατά του Άντριου, έγινε καθώς ο πρώην πρίγκιπας φέρεται να συμπεριφέρθηκε ανάρμοστα σε μία γυναίκα κατά τη διάρκεια των ιπποδρομιών στο Ascot, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το περιστατικό φέρεται να έγινε το 2002, στη διάρκεια των γνωστών ιπποδρομιών του Royal Ascot στο Μπέρκσαϊρ, όπως ανέφερε η Sunday Times.

Την Παρασκευή 22.05.2026, η αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση άφησε να εννοηθεί ότι η έρευνα γύρω από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου γίνεται σε μεγαλύτερο πλαίσιο απ’ όσο πιστευόταν μέχρι τώρα και περιλαμβάνει και πιθανές υποθέσεις σεξουαλικής ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Ο ίδιος είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, και ανακρίθηκε με επίσημη προειδοποίηση για πιθανή κατάχρηση δημόσιου αξιώματος, που σχετίζεται με τον ρόλο του ως εμπορικού απεσταλμένου της Βρετανίας.

Μετά το δημοσίευμα της Sunday Times, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως «δεν μπορούμε να δώσουμε λεπτομέρειες για την έρευνα, αλλά εξετάζουμε κάθε πιθανό στοιχείο».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι ξεκάθαρο αν η καταγγελία είχε γίνει τότε ή αν κατατέθηκε πιο πρόσφατα.

Το Royal Ascot θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά γεγονότα της βασιλικής οικογένειας κάθε καλοκαίρι και το 2002 παρούσα ήταν και η βασίλισσα Ελισάβετ Β’, τη χρονιά του Χρυσού Ιωβηλαίου της.

Ο Άντριου συνελήφθη μετά από αποκαλύψεις που προέκυψαν από έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα οποία φέρεται να είχε δώσει πληροφορίες στον διαβόητο επιχειρηματία και κατηγορούμενο για σωρεία σεξουαλικών εγκλημάτων, Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σύντομη έρευνα στο σπίτι του στο Νόρφολκ, αλλά και πολυήμερη έρευνα στο κτήμα του Ουίνδσορ όπου ζούσε για δεκαετίες. Ο πρώην πρίγκιπας αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Την Παρασκευή 22.05.2026, η αστυνομία κάλεσε όποιον πιστεύει ότι έχει πληροφορίες για πιθανή σεξουαλική κακοποίηση, διαφθορά, απάτη ή διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών που σχετίζονται με τον αδελφό του βασιλιά Καρόλου, να έρθει σε επικοινωνία.

Η ανακοίνωση έγινε επειδή αρκετοί θεωρούσαν λανθασμένα πως η έρευνα αφορά μόνο τη διαρροή πληροφοριών.

Η κατηγορία της κατάχρησης δημόσιου αξιώματος μπορεί να περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά αδικήματα, όπως σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά, παραμέληση καθήκοντος, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης ή απάτη.

Ακόμη μία καταγγελία για τον πρώην πρίγκιπα

Η αστυνομία εξετάζει επίσης καταγγελία γυναίκας από τις ΗΠΑ, η οποία ισχυρίζεται ότι το 2010 μεταφέρθηκε σε διεύθυνση στο Ουίνδσορ για σεξουαλικούς σκοπούς. Προς το παρόν δεν έχει ξεκινήσει πλήρης ποινική έρευνα, όμως οι αστυνομικοί έχουν ήδη επικοινωνήσει μαζί της μέσω του δικηγόρου της.

Τρεις διαφορετικές αστυνομικές υπηρεσίες στη Βρετανία διεξάγουν έρευνες που σχετίζονται με νέες αποκαλύψεις από τα αρχεία Έπσταϊν, ενώ άλλες εξετάζουν πληροφορίες για πτήσεις που συνδέονται μαζί του και φέρεται να έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η αστυνομία είναι να αποδείξει αν ο ρόλος του πρώην πρίγκιπα Άντριου, ως εμπορικού απεσταλμένου καλύπτεται από τους νόμους περί κατάχρησης δημόσιου αξιώματος, αλλά και να αποκτήσει τα αυθεντικά έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν.

Μέχρι στιγμής, οι βρετανικές αρχές διαθέτουν μόνο εκτυπώσεις από την ιστοσελίδα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι αμερικανικές αρχές έχουν αρνηθεί να παραδώσουν τα πρωτότυπα έγγραφα και έχουν ζητήσει να γίνει επίσημο διεθνές αίτημα νομικής συνδρομής, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μήνες αν τελικά εγκριθεί.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν – Ουίνδσορ κλήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη απάντηση.