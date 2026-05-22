Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ερευνάται για σεξουαλικά αδικήματα – Έκκληση στα θύματα να επικοινωνήσουν με την αστυνομία

Στο επίκεντρο βρίσκεται και πάλι ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, καθώς ερευνάται για πιθανά σεξουαλικά αδικήματα σύμφωνα με βρετανικά μέσα.

Οι αρχές γνωστοποίησαν ότι η έρευνα σε βάρος του πρώην πρίγκιπα Άντριου για παράβαση καθήκοντος έχει επεκταθεί, προκειμένου να εξεταστεί ένα ευρύ φάσμα πιθανών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων σεξουαλικά αδικήματα και διαφθορά.

Σύμφωνα με το Sky News η αστυνομία απηύθυνε δημόσια έκκληση σε πιθανά θύματα και μάρτυρες να επικοινωνήσουν με τις αρχές, σε μια εξέλιξη που εντείνει την πίεση γύρω από τον πρώην πρίγκιπα και τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν. Η έρευνα εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Ο Μάουντμπάτεν-Γουίνσδορ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες.

Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, η έρευνα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο αν ο Άντριου φέρεται να μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Έπσταϊν την περίοδο που υπηρετούσε ως ειδικός εμπορικός απεσταλμένος της Βρετανίας.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου Έπσταϊν, υπόθεση που είχε ως συνέπεια να χάσει και τους δύο τίτλους του. Περίπου πριν από δύο μήνες δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά φωτογραφία που τον δείχνει να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον Πίτερ Μάντελσον και τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Τόσο ο Άντριου όσο και ο Μάντελσον βρέθηκαν στο επίκεντρο της υπόθεσης Έπσταϊν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Άντριου, που θεωρούνταν αγαπημένος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ, φέρεται να παρείχε πληροφορίες στον Έπσταϊν κατά τη θητεία του ως ειδικός απεσταλμένος για το εμπόριο την περίοδο 2001-2011. Παράλληλα, είχε δεχθεί κατηγορίες από τη Βιρτζίνια Τζιούφρε για σεξουαλική κακοποίηση το 2001, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας, Όλιβερ Ράιτ, δήλωσε ότι έχει συσταθεί ειδικό κλιμάκιο έμπειρων ανακριτών, στο οποίο συμμετέχουν αστυνομικοί με εξειδίκευση σε σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα, καθώς και οικονομικοί εμπειρογνώμονες. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αρχές έχουν ήδη λάβει καταθέσεις από μάρτυρες και βρίσκονται σε στενή συνεργασία τόσο με την Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος όσο και με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ζητώντας πρόσβαση στα εκτενή αρχεία που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν.