Πρόεδροι, δισεκατομμυριούχοι και σταρ στα αρχεία Επστάιν: Μπιλ Γκέιτς, Έλον Μασκ, Ρίτσαρντ Μπράνσον, Μπρετ Ράτνερ κι άλλα πολλά ονόματα

Τα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν, του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, συνεχίζουν να αποκαλύπτουν ένα σκοτεινό πλέγμα επαφών που εκτείνεται από την πολιτική εξουσία μέχρι τον κόσμο των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της σόουμπιζ. Στο επίκεντρο των τελευταίων αποκαλύψεων βρίσκονται ονόματα όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπιλ Κλίντον, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Έλον Μασκ και ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, που εμφανίζονται διάσπαρτα σε εκατομμύρια σελίδες εγγράφων.

Ο Έλον Μασκ ήθελε να πάει σε ένα «ξέφρενο πάρτι» του Επστάιν, ο Ρίτσαρντ Μπράνσον ήθελε το «χαρέμι» του Νεοϋορκέζου χρηματιστή και ο πρώην πρίγκιπας Άντριου προτιμούσε ένα δείπνο στο Μπάκιγχαμ για ιδιωτικότητα. Συνολικά, την Παρασκευή (30.01.2026) δημοσιεύτηκαν 3 εκατομμύρια σελίδες, 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο.

Την ίδια στιγμή, τα θύματα του Επστάιν εξέφρασαν τη φρίκη τους όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ – αποκάλυψε τα ονόματα τουλάχιστον 43 θυμάτων του Τζέφρι Επστάιν, μεταξύ των οποίων πολλοί ανήλικοι και γυναίκες που δεν είχαν αποκαλύψει δημόσια την ταυτότητά τους. Τα πλήρη ονόματα εμφανίζονται σε δεκάδες έγγραφα, με μερικά να επαναλαμβάνονται πάνω από 100 φορές.

Θύματα του Επστάιν ζήτησαν να «κατέβει» το site του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους

Η πολυαναμενόμενη δημοσιοποίηση των φακέλων συνεχίζεται: εκατομμύρια έγγραφα έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα και αναμένονται κι άλλα, ρίχνοντας φως στις κοινωνικές και πολιτικές διασυνδέσεις του Επστάιν, ακόμα και μετά την καταδίκη του.

Σημειώνεται ότι η αναφορά ενός ονόματος στα αρχεία δεν συνεπάγεται αυτόματα γνώση ή συμμετοχή στα εγκλήματα του Επστάιν, αν και πολλές από τις επικοινωνίες έγιναν μετά την πρώτη του καταδίκη.

Μπιλ Γκέιτς

Η μακρόχρονη σχέση του Επστάιν με τον συνιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς είναι γνωστή. Τα νέα έγγραφα όμως δημιουργούν νέα ερωτήματα.

Σε προσχέδια email του 2013, που βρέθηκαν στον λογαριασμό του Επστάιν, καταγράφονται σκέψεις γεμάτες πικρία και αίσθημα προδοσίας προς τον Γκέιτς, αναφορές σε συζυγικά προβλήματα με τη Μελίντα Γκέιτς, φόβοι για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και ανησυχία ότι ένα δημόσιο διαζύγιο θα έπληττε το ίδρυμά τους.