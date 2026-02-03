Κόσμος

Πρόεδροι, δισεκατομμυριούχοι και σταρ στα αρχεία Επστάιν: Μπιλ Γκέιτς, Έλον Μασκ, Ρίτσαρντ Μπράνσον, Μπρετ Ράτνερ κι άλλα πολλά ονόματα

Ο Επστάιν με άτομο άγνωστης ηλικίας στην αγκαλιά του

Τα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν, του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, συνεχίζουν να αποκαλύπτουν ένα σκοτεινό πλέγμα επαφών που εκτείνεται από την πολιτική εξουσία μέχρι τον κόσμο των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της σόουμπιζ. Στο επίκεντρο των τελευταίων αποκαλύψεων βρίσκονται ονόματα όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπιλ Κλίντον, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Έλον Μασκ και ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, που εμφανίζονται διάσπαρτα σε εκατομμύρια σελίδες εγγράφων.

Ο Έλον Μασκ ήθελε να πάει σε ένα «ξέφρενο πάρτι» του Επστάιν, ο Ρίτσαρντ Μπράνσον ήθελε το «χαρέμι» του Νεοϋορκέζου χρηματιστή και ο πρώην πρίγκιπας Άντριου προτιμούσε ένα δείπνο στο Μπάκιγχαμ για ιδιωτικότητα. Συνολικά, την Παρασκευή (30.01.2026) δημοσιεύτηκαν 3 εκατομμύρια σελίδες, 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο.

Την ίδια στιγμή, τα θύματα του Επστάιν εξέφρασαν τη φρίκη τους όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ – αποκάλυψε τα ονόματα τουλάχιστον 43 θυμάτων του Τζέφρι Επστάιν, μεταξύ των οποίων πολλοί ανήλικοι και γυναίκες που δεν είχαν αποκαλύψει δημόσια την ταυτότητά τους. Τα πλήρη ονόματα εμφανίζονται σε δεκάδες έγγραφα, με μερικά να επαναλαμβάνονται πάνω από 100 φορές.

Θύματα του Επστάιν ζήτησαν να «κατέβει» το site του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους

Η πολυαναμενόμενη δημοσιοποίηση των φακέλων συνεχίζεται: εκατομμύρια έγγραφα έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα και αναμένονται κι άλλα, ρίχνοντας φως στις κοινωνικές και πολιτικές διασυνδέσεις του Επστάιν, ακόμα και μετά την καταδίκη του.

Σημειώνεται ότι η αναφορά ενός ονόματος στα αρχεία δεν συνεπάγεται αυτόματα γνώση ή συμμετοχή στα εγκλήματα του Επστάιν, αν και πολλές από τις επικοινωνίες έγιναν μετά την πρώτη του καταδίκη.

Μπιλ Γκέιτς

Η μακρόχρονη σχέση του Επστάιν με τον συνιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς είναι γνωστή. Τα νέα έγγραφα όμως δημιουργούν νέα ερωτήματα.

Σε προσχέδια email του 2013, που βρέθηκαν στον λογαριασμό του Επστάιν, καταγράφονται σκέψεις γεμάτες πικρία και αίσθημα προδοσίας προς τον Γκέιτς, αναφορές σε συζυγικά προβλήματα με τη Μελίντα Γκέιτς, φόβοι για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και ανησυχία ότι ένα δημόσιο διαζύγιο θα έπληττε το ίδρυμά τους.

Ο Μπιλ Γκέιτς
Ο Μπιλ Γκέιτς / REUTERS / Denis Balibouse

Ο Τζέφρι Επστάιν αναφέρει ότι ο Μπιλ Γκέιτς κόλλησε σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα από «Ρωσίδες» και στη συνέχεια πρότεινε να δοθούν κρυφά, αντιβιοτικά, στην τότε σύζυγό του Μελίντα. Τα σοκαριστικά email, που στάλθηκαν από τον λογαριασμό του Έπσταϊν στον εαυτό του τον Ιούλιο του 2013, φαίνεται να είναι προσχέδια μιας επιστολής που προοριζόταν να στείλει ο τότε κορυφαίος σύμβουλος του Γκέιτς, Μπόρις Νίκολιτς, σχετικά με την παραίτησή του από το φιλανθρωπικό ίδρυμα του δισεκατομμυριούχου της Microsoft.

Στο email, που μοιάζει να είναι γραμμένο από την οπτική γωνία του Νίκολιτς, φαίνεται εκείνος να υποβάλει την παραίτησή του και στη συνέχεια αναφέρει: «Τις τελευταίες εβδομάδες έχω εμπλακεί σε μια σοβαρή συζυγική διαμάχη μεταξύ της Μελίντα και του Μπιλ». 

Στα μακροσκελή μηνύματα επιτίθεται στον Γκέιτς για τον τερματισμό της φιλίας τους και γράφει τα εξής: «Για να το κάνεις ακόμα χειρότερο, με ικετεύεις να διαγράψω τα email σχετικά με το σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημά σου, το αίτημά σου να σου παρέχω αντιβιοτικά που μπορείς να δώσεις κρυφά στη Μελίντα και την περιγραφή του πέους σου». 

Στην ίδια επιστολή, ο Επστάιν σημείωσε ότι είχε «απογοητευτεί πάρα πολύ» από την απόφαση του Γκέιτς να «αγνοήσει τη φιλία μας που αναπτύχθηκε τα τελευταία 6 χρόνια». 

Εκπρόσωπος του Γκέιτς χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «απολύτως ψευδείς και παράλογους».

Έλον Μασκ

Ο Έλον Μασκ είχε δηλώσει ότι είχε απορρίψει πρόσκληση στο νησί του Επστάιν. Ωστόσο, email του 2012 δείχνουν τον ίδιο τον Μασκ να συζητά λεπτομέρειες επίσκεψης με τη σύζυγό του τότε, Ταλούλα Ράιλι, ρωτώντας μάλιστα ποια βραδιά θα είχε το «πιο άγριο πάρτι».

Έλον Μασκ
Έλον Μασκ / REUTERS / Kevin Lamarque/File Photo

Μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων, ο Μασκ δήλωσε ότι δεν έχει παρευρεθεί ποτέ σε πάρτι του Επστάιν και ζήτησε την ποινική δίωξη όσων διέπραξαν εγκλήματα μαζί του.

Πρώην πρίγκιπας Άντριου

Στα έγγραφα περιλαμβάνονται emails μεταξύ του Επστάιν κι ενός προσώπου που αναφέρεται ως «Ο Δούκας» – ο οποίος φέρεται να είναι ο Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ – ο πρώην πρίγκιπας Άντριου - και στα οποία γίνεται λόγος για δείπνο στο Μπάκιγχαμ, όπου υπήρχε «πολλή ιδιωτικότητα».

Φωτογραφία από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου προσκάλεσε τον Τζέφρι Επστάιν να τον επισκεφθεί στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ τον Σεπτέμβριο του 2010, ενώ ο χρηματιστής βρισκόταν σε ταξίδι στο Λονδίνο.

Μια ανταλλαγή mail δείχνει πως επικοινώνησε με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ για να τον ρωτήσει: «Ποια ώρα επιθυμείτε εγώ (…) εμείς ότι θα έχουμε επίσης ανάγκη (…) μια ιδιωτική στιγμή». Και ο Άντριου απάντησε: «Μπορούμε να δειπνήσουμε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και να έχουμε αρκετή ιδιωτικότητα».

Η πρόσκληση αυτή γίνεται έναν μήνα αφότου ο Επστάιν πρότεινε να παρουσιάσει στον Άντριου μια 26χρονη Ρωσίδα, σύμφωνα με τα έγγραφα. Ο πρώην πρίγκιπας δήλωσε ότι «θα ήταν ευτυχής να τον δει» αλλά τίποτε δεν δείχνει ότι τελικά έλαβε χώρα μία συνάντηση.

Ορισμένα emails της νέας δημοσιοποίησης φαίνεται να είναι μεταξύ του Επστάιν και της Σάρα Φέργκιουσον, πρώην συζύγου του Άντριου.

Σε email με ημερομηνία 4 Απριλίου 2009, υπογεγραμμένο «Με αγάπη, Σάρα, Η κοκκινομάλλα.!!», η Φέργκιουσον αναφέρει ότι θα βρισκόταν στο Παλ Μπιτς και ήθελε να πιουν τσάι. Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση για ιδέες σχετικά με την εταιρεία της, Mother’s Army. Η πρώην Δούκισσα της Υόρκης αναφέρεται στον Επστάιν ως «αγαπημένε μου, εντυπωσιακέ και ξεχωριστέ φίλε Τζέφρι». Τον αποκαλεί «θρύλο» και γράφει «είμαι τόσο περήφανη για εσένα».

Ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον
Η Σάρα Φέργκιουσον και ο πρίγκιπας Άντριου / REUTERS/ Toby Melville

Ντόναλντ Τραμπ

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκεται το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο εμφανίζεται επανειλημμένα σε έγγραφα του FBI.

Ένα από τα πιο συζητημένα σημεία είναι μια εσωτερική αλληλογραφία του 2025, όπου καταγράφεται λίστα καταγγελιών που αφορούν τον Τραμπ και τη σχέση του με τον Επστάιν.

Οι ίδιες οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι οι καταγγελίες αυτές είναι ανεπιβεβαίωτες, πολλές βασίζονται σε πληροφορίες από δεύτερο χέρι και σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπήρξε καν επικοινωνία με όσους τις υπέβαλαν.

Παρά τη σοβαρότητα του περιεχομένου, δεν υπάρχει καμία κατηγορία από τις αρχές κατά του Τραμπ για εγκλήματα που σχετίζονται με τον Επστάιν, κάτι που υπογραμμίζεται και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το ίδιο το Υπουργείο προειδοποιεί ότι στα αρχεία μπορεί να περιλαμβάνονται ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, οι οποίες δημοσιοποιούνται λόγω νομοθεσίας διαφάνειας και όχι επειδή κρίθηκαν αξιόπιστες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται επί μακρόν κάθε εμπλοκή σε συναλλαγές του σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Επστάιν. «Ορισμένα από τα έγγραφα περιλαμβάνουν ψευδείς και ‘κίτρινους’ ισχυρισμούς για τον πρόεδρο Τραμπ», γράφει το υπουργείο Δικαιοσύνης. «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς».

Ντόναλντ Τραμπ και Επστάιν
Ντόναλντ Τραμπ και Τζέφρι Επστάιν

Μπιλ Κλίντον

Ο Μπιλ Κλίντον δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για αδικήματα από επιζώντες της κακοποίησης του Επστάιν και έχει αρνηθεί ότι γνώριζε τη σεξουαλική του συμπεριφορά.

Ωστόσο, τα αρχεία καταγραφής του ιδιωτικού τζετ του Επστάιν δείχνουν ότι ο Κλίντον πραγματοποίησε τέσσερις διεθνείς πτήσεις το 2002 και το 2003.

Ο πρώην πρόεδρος εμφανίζεται επίσης σε φωτογραφίες στην περιουσία του εκλιπόντος χρηματοδότη που συγκαταλέγονται σε μια σειρά αρχείων τα οποία δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μια φωτογραφία δείχνει τον πρώην πρόεδρο να κολυμπάει σε μια πισίνα και μια άλλη τον δείχνει να είναι ξαπλωμένος ανάσκελα με τα χέρια πίσω από το κεφάλι του σε κάτι που φαίνεται να είναι υδρομασάζ.

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον συμφώνησαν να προσέλθουν και να καταθέσουν ενώπιον επιτροπής έρευνας του αμερικανικού Κοινοβουλίου όσον αφορά την υπόθεση Επστάιν.

Λάτνικ, Μπράνσον και Νορβηγία

Ο σημερινός υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, φέρεται να ζητούσε συντεταγμένες για να βρει το νησί του Χάουαρντ Λάτνικ με το σκάφος του, ενώ χρόνια αργότερα προσπάθησε να τον καλέσει σε έρανο για τη Χίλαρι Κλίντον.

Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, ιδρυτής της Virgin, σε email του 2013 είπε στον Επστάιν να συναντηθούν «αρκεί να φέρεις το χαρέμι σου», σχόλιο που αργότερα αποδόθηκε σε ενήλικες γυναίκες.

Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον
Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον / EPA/TOLGA AKMEN

Στα έγγραφα εμφανίζονται επίσης επικοινωνίες με τη πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ και τον πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ – ο οποίος είχε διατελέσει και γγ του Συμβουλίου της Ευρώπης (2009–2019). Αμφότεροι έχουν παραδεχτεί «κακή κρίση».

Ο πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ
Ο πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ / EPA/Rafal Guz POLAND OUT

Σταρ, μεγιστάνες και αμήχανα δείπνα

Ο συνιδιοκτήτης της ομάδας του αμερικανικού ποδοσφαίρου των New York Giants Στιβ Τις ζητούσε από τον Επστάιν πληροφορίες για γυναίκες.

Στιβ Τις
Ο Στιβ Τις / AP Photo/Richard Drew, File

Η τηλεοπτική παρουσιάστρια και δημοσιογράφος Κέιτι Κούρικ έστειλε ένα email σχετικά με την επίσκεψή της στο σπίτι του Επστάιν το 2010 και τον ευχαρίστησε για το δείπνο και για τα «νόστιμα λαζάνια», για μια «εκλεκτή παρέα» που περιελάμβανε την ίδια και κάποιον που αναφέρεται ως «Brooks».

Η Κούρικ εκείνη την εποχή είχε σχέση με τον Μπρουκς Πέρλιν.

Η δημοσιογράφος Κέιτι Κάουρικ
Η δημοσιογράφος Κέιτι Κούρικ / Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Η Μάρθα Στιούαρτ φέρεται να ζήτησε το τηλέφωνό του και προσκλήθηκε σε δείπνο με τον Γούντι Άλεν.

Ο συγγραφέας Πίτερ Ατία αντάλλασσε χυδαία αστεία, δηλώνοντας αργότερα «μετανιωμένος».

Η Μάρθα Στιούαρτ
Η Μάρθα Στιούαρτ / REUTERS / Mario Anzuoni

Ο Στιβ Μπάνον καυχιόταν για την επιρροή του στον Τραμπ, ενώ υπάρχει και δίωρο βίντεο συνέντευξής του με τον Επστάιν.

Ο συνιδρυτής της Google, Σεργκέι Μπριν, εμφανίζεται σε παλαιότερες επικοινωνίες με τη Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ο σκηνοθέτης του «Melania» εμφανίζεται σε φωτογραφίες με τον Επστάιν
Ο σκηνοθέτης του «Melania» εμφανίζεται σε φωτογραφίες με τον Επστάιν / REUTERS / Kylie Cooper

Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ «Melania» για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, που έκανε πρεμιέρα αυτές τις ημέρες, εμφανίζεται σε φωτογραφίες μαζί με τον Τζέφρι Επστάιν, οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Πρόκειται για τον Μπρετ Ράτνερ, γνωστό από τις ταινίες Rush Hour και X-Men: The Last Stand.

Στις εικόνες, που δημοσιοποιήθηκαν, ο Ράτνερ φαίνεται καθισμένος σε καναπέ δίπλα στον Επστάιν, μαζί με δύο γυναίκες των οποίων τα χαρακτηριστικά έχουν καλυφθεί, ενώ σε άλλη φωτογραφία εμφανίζεται να αγκαλιάζει μια νεαρή γυναίκα.

Δεν είναι σαφές πότε τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, ωστόσο μοιάζουν να έχουν ληφθεί στον ίδιο χώρο με εικόνες που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα τον Δεκέμβριο, όπου ο Ράτνερ εμφανιζόταν μαζί με τον Επστάιν και τον Γάλλο ατζέντη μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ.

Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου παραδέχθηκε τελικά ότι είχε συναντήσει τον Τζέφρι Επστάιν δύο φορές κατ' ιδίαν, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, έπειτα από αίτημα του αμερικανού επιχειρηματία.

Η διευκρίνιση αυτή περιλαμβάνεται σε δεύτερη ανακοίνωση που εξέδωσε ο πρίγκιπας του Βελγίου, μετά τη δημοσιοποίηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Επστάιν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, στην οποία αναφερόταν το όνομά του. Στο e-mail, που εστάλη στις 17 Οκτωβρίου 2012, ο Επστάιν ζητούσε από τη βοηθό του να προσθέσει τον πρίγκιπα στις επαφές του. Η βοηθός του απάντησε ότι θα τον προσθέσει στο βιβλίο διευθύνσεων και ρώτησε αν ήθελε να του τηλεφωνήσει εκ μέρους του. Στα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα δεν υπάρχει συνέχεια ή απάντηση από τον Επστάιν.

Τα νέα έγγραφα σκιαγραφούν τον κόσμο στον οποίο κινούνταν ο Τζέφρι Επστάιν, έναν κόσμο πλούτου, διασήμων, ισχυρών - πολιτικά και οικονομικά, ακόμη και μετά την καταδίκη του.

Και όσο περισσότερα αρχεία έρχονται στο φως, τόσο εντονότερα τίθενται τα ερωτήματα για το ποιοι γνώριζαν, ποιοι αδιαφόρησαν και ποιοι έκαναν τελικά πως δεν είδαν και δεν άκουσαν τίποτα. 

