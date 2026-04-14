Ο βασιλιάς Κάρολος μπορεί να «μην ξαναμιλήσει ποτέ» στον αδελφό του, πρώην πρίγκιπα Άντριου

Ο βασιλιάς Κάρολος «ίσως να μην ξαναμιλήσει ποτέ» στον ατιμασμένο μικρότερο αδελφό του, τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, γνωστό πλέον ως Άντριου Μάουντμπατεν – Γουίνδσορ, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα.

Από τότε που μετακόμισε στο Σάντρινγκαμ ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, ο βασιλιάς Κάρολος δεν τον έχει επισκεφτεί, παρά το γεγονός ότι τα αδέλφια του, ο πρίγκιπας Έντουαρντ και η πριγκίπισσα Άννα, φέρεται να έχουν προσπαθήσει να επικοινωνήσουν μαζί του.

Πηγές ισχυρίζονται πλέον ότι ο μονάρχης ενδέχεται να μην ξαναμιλήσει ποτέ στον αδελφό του, αναφέροντας στην εφημερίδα Daily Mail ότι θα χρειαζόταν μια «τεράστια αλλαγή» για να βρεθούν καν στο ίδιο δωμάτιο.

Οι εμπιστευτικές πηγές ισχυρίστηκαν επίσης ότι ο Κάρολος και ο Άντριου «ποτέ» δεν ήταν στενοί ως αδελφοί, ακόμη και πριν αποκαλυφθούν λεπτομέρειες σχετικά με τη φιλία του τελευταίου με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο βασιλιάς αφαίρεσε από τον Άντριου τους εναπομείναντες τίτλους του και του διέταξε να εγκαταλείψει την κατοικία του στο Royal Lodge στο Γουίνδσορ, υπογραμμίζοντας το τεράστιο χάσμα που τους χωρίζει.

Μετά τη σύλληψη του Άντριου τον Φεβρουάριο, ο Κάρολος εξέδωσε δημόσια δήλωση στην οποία ανέφερε ότι θα υποστηρίξει την αστυνομία στις έρευνές της, προσθέτοντας: «Θα ήθελα να το δηλώσω ξεκάθαρα: Ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του».

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο Άντριου ως παιδιά

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο Άντριου έχουν 11 χρόνια διαφορά ηλικίας καθώς μεγάλωναν μαζί, πράγμα που σημαίνει ότι ίσως δεν ήταν τόσο κοντά όσο πολλά αδέλφια. Παρ’ όλα αυτά, τα παιδιά της βασίλισσας Ελισάβετ ήταν «πολύ ενθουσιασμένα» όταν περίμενε τον Άντριου, με μια επιστολή της εποχής να αποκαλύπτει: «Ιδιαίτερα ο Κάρολος».

Στα πρώτα τους χρόνια, τα αδέλφια φαινόταν κοντά, με τον Κάρολο να λατρεύει τον αδελφό του στις φωτογραφίες της πρώιμης παιδικής τους ηλικίας.

Ο Κάρολος όμως, που γεννήθηκε το 1948, προετοιμαζόταν πάντα για να γίνει ο μελλοντικός βασιλιάς, ενώ ο Άντριου, γεννημένος το 1960, θεωρούνταν το «αγαπημένο» παιδί της βασίλισσας. Ο Άντριου φημιζόταν για τον θορυβώδη και εξωστρεφή χαρακτήρα του, ενώ ο Κάρολος ήταν πιο ήσυχος, πιο μελετηρός και υπέστη εκφοβισμό στο σχολείο.

Επιπλέον, ο Κάρολος περνούσε πολύ χρόνο μακριά από το σπίτι στο σχολείο όταν μεγάλωναν, με τον συγγραφέα βασιλικών θεμάτων Ρόμπερτ Τζόμπσον να τον περιγράφει ως «περισσότερο θείο παρά μεγάλο αδελφό». Όταν ο Άντριου ξεκίνησε στο οικοτροφείο Γκόρντονστοουν στη Σκωτία το 1973, ο Κάρολος είχε αρχίσει να ασκεί ανώτερα βασιλικά καθήκοντα.

Παρά ταύτα, ο Άντριου ήταν ένας από τους κουμπάρους του Κάρολου όταν ο πρίγκιπας παντρεύτηκε την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1981, και περνούσαν χρόνο μαζί ως τετράδα με την πρώην σύζυγο του Άντριου, τη Σάρα Φέργκιουσον. Η Σάρα και η Νταϊάνα ήταν στενές φίλες και περίπου της ίδιας ηλικίας, οπότε πήγαιναν όλοι μαζί για διακοπές σκι.

Αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Άντριου και Καρόλου

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο αδελφών έχουν επιδεινωθεί από τότε που επιβεβαιώθηκαν οι δεσμοί του Άντριου με τον Έπσταϊν και μετά τη συνέντευξη του πρίγκιπα στο Newsnight το 2019

Ο συγγραφέας βιβλίων για τη βασιλική οικογένεια Ρόμπερτ Τζόμπσον πρόσθεσε ότι ο βασιλιάς αισθάνθηκε προσωπικά προδομένος από τις κατηγορίες που προέκυψαν από τα αρχεία του Έπσταϊν. Ανέφερε ότι το 2013 ή το 2014, ο Άντριου είχε δώσει στον Κάρολο την «απόλυτη και πλήρη διαβεβαίωσή» του ότι δεν είχε κάνει τίποτα κακό, επικαλούμενος πηγή κοντά στον βασιλιά. Αυτό, ωστόσο, απέχει πολύ από την αλήθεια, αν και ο Άντριου πάντα αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Ο Άντριου Λάουνι, συγγραφέας του βιβλίου Entitled: The Rise and Fall of the House of York, είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι αυτά τα συναισθήματα είναι τόσο βαθιά που «δεν νομίζω ότι θα δούμε τον Άντριου στην κηδεία του Κάρολου».

Τα τελευταία χρόνια, φάνηκε για λίγο ότι ο Άντριου επανεντασσόταν σταδιακά στον βασιλικό κύκλο, καθώς παρέστη στην ετήσια πασχαλινή γιορτή το 2025 και στην κηδεία της Δούκισσας του Κεντ τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Ωστόσο, ακόμη και πριν από την αφαίρεση των τίτλων του τον Οκτώβριο, ο Κάρολος σταμάτησε να χρηματοδοτεί τα έξοδα της ιδιωτικής ασφάλειας του Άντριου, τον απομόνωσε οικονομικά και τον αποδοκίμαζε όλο και περισσότερο.

Τον περασμένο μήνα, ένας συνεργάτης του Άντριου δήλωσε στο HELLO! ότι η σχέση μεταξύ των δύο αδελφών έχει διαρραγεί ανεπανόρθωτα, προσθέτοντας ότι είναι απίθανο να τους δούμε ξανά μαζί δημόσια, ακόμη και στα οικογενειακά Χριστούγεννα στο Σάντρινγκαμ.

Τι έχει πει ο Κάρολος για τον Άντριου και τον Έπσταϊν;

«Έχουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη υποστήριξη και συνεργασία μας», δήλωσε ο Κάρολος σχετικά με την αστυνομική έρευνα μετά τη σύλληψη του Άντριου τον Φεβρουάριο. Πρόσθεσε: «Θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω: ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του».

Η πλήρης δήλωση δεν αναφερόταν στον Άντριου ως αδελφό του, δείχνοντας την απόλυτη απόσταση μεταξύ τους: «Έμαθα με βαθιά ανησυχία τα νέα σχετικά με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ και την υποψία για παράπτωμα κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος», έγραψε. «Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία με την οποία το ζήτημα αυτό διερευνάται με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές».

Στο τέλος, έγραψε: «Καθώς η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να σχολιάσω περαιτέρω το θέμα αυτό. Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους εσάς».

Ο βασιλιάς είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα ήταν «έτοιμος να υποστηρίξει» οποιαδήποτε έρευνα σχετικά με τον Άντριου. Τον Οκτώβριο, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε ότι ο βασιλιάς είχε λάβει μέτρα για την επίσημη αφαίρεση των τίτλων του Άντριου και την έξωσή του από το Royal Lodge.

Στην ανακοίνωση αναφερόταν: «Η Αυτού Μεγαλειότης ξεκίνησε σήμερα μια επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του τίτλου, των τίτλων και των τιμητικών διακρίσεων του πρίγκιπα Άντριου. Ο πρίγκιπας Άντριου θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίντσορ».

Ο Άντριου αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια αντιπαραθέσεις μετά από κατηγορίες ότι κακοποίησε σεξουαλικά την αποθανούσα Βιρτζίνια Τζούφρε, κάτι που ο ίδιος πάντα αρνείται.