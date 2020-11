Νέα “κόλπα” Τραμπ: Ο Μπάιντεν θα μπει στον Λευκό Οίκο μόνο αν…

Ο Ντόναλντ Τραμπ περνά ακόμη το “στάδιο της άρνησης” ή είναι διχασμένη προσωπικότητα; Ιδού η απορία.

Μόλις σήμερα το πρωί ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ ετοιμαζόταν να εκφράσει τις ευχές του σε Αμερικανούς στρατιωτικούς ανεπτυγμένους στο εξωτερικό για τη μεγάλη αμερικανική γιορτή των Ευχαριστιών όταν δημοσιογράφοι του έθεσαν το ερώτημα.

Είναι έτοιμος να αποδεχθεί επίσημα την ήττα του εάν το εκλεκτορικό σώμα επιβεβαιώσει ότι ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της χώρας;

«Θα είναι κάτι πολύ δύσκολο να το δεχτώ, διότι ξέρουμε πως έγινε τεράστια νοθεία», απάντησε ο Τραμπ.

Θα εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου, την ημέρα της ορκωμοσίας του νέου προέδρου των ΗΠΑ;

«Βεβαίως θα το κάνω. Και το γνωρίζετε», αποκρίθηκε.

Όμως πριν λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, που εκτός από το να εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο φαίνεται πως δεν μπορεί να απέχει από το Twitter, με ανάρτησή του δείχνει πάλι να “τα γυρίζει”.

“Ο Μπάιντεν θα μπορέσει να μπει στον Λευκό Οίκο ως Πρόεδρος μόνο αν μπορεί να αποδείξει ότι οι γελοίες ‘80.000.000 ψήφοι’ του δεν αποκτήθηκαν δόλια ή παράνομα. Όταν θα δείτε τι συνέβη στο Ντιτρόιτ, την Ατλάντα, την Φιλαδέλφεια και το Μιλγουώκι, μαζική απάτη ψηφοφόρων, θα έχει ένα μεγάλο άλυτο πρόβλημα”, έγραψε ο Τραμπ.

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem!