Ο όρος του Ντόναλντ Τραμπ για να… δεχτεί να φύγει από τον Λευκό Οίκο

Θα κάνει τη… χάρη στον Τζο Μπάιντεν και τις ΗΠΑ και θα φύγει από τον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά μόνο ΑΝ (όπως είπε) το σώμα των εκλεκτόρων επικυρώσει τη νίκη του αντιπάλου του στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Τζο Μπάιντεν (όπως κατά παράδοση κάθε νέος πρόεδρος των ΗΠΑ) πρέπει να ορκιστεί και να αναλάβει καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου. Μέχρι τότε είναι σίγουρο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει… νάζια. Και ίσως να μην έχουμε δει τίποτα ακόμα.

Με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε συνέντευξη Τύπου και ενώ ετοιμαζόταν να εκφράσει τις ευχές του σε Αμερικανούς στρατιωτικούς ανεπτυγμένους στο εξωτερικό, οι δημοσιογράφοι του έθεσαν το ερώτημα του… ενός εκατομμυρίου…

Είναι έτοιμος να αποδεχθεί επίσημα την ήττα του εάν το εκλεκτορικό σώμα επιβεβαιώσει ότι ο Τζο Μπάιντεν θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της χώρας; «Θα είναι κάτι πολύ δύσκολο να το δεχτώ, διότι ξέρουμε πως έγινε τεράστια νοθεία», απάντησε. Θα εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου, την ημέρα της ορκωμοσίας του νέου προέδρου των ΗΠΑ;

«Βεβαίως θα το κάνω. Και το γνωρίζετε», αποκρίθηκε.

Αλλά… έσπευσε να προσθέσει ότι κάτι τέτοιο, να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ ο Μπάιντεν δηλαδή, θα ήταν λάθος! «Αν το κάνει, θα κάνει λάθος», είπε προσθέτοντας πως δυσκολεύεται να αποδεχθεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, που απέδωσε για νιοστή φορά σε νοθεία.

«Είμαστε σαν τριτοκοσμική χώρα», υποστήριξε ο Τραμπ, αναφερόμενος στις εκλογικές υποδομές στις ΗΠΑ. Οι δικαστικές προσφυγές της ομάδας του Ρεπουμπλικάνου συνεχίζονται, παρότι άκαρπες. Αναλυτές και εκλογικοί αξιωματούχοι διαβεβαιώνουν πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι διαπράχθηκε νοθεία, πολύ περισσότερο σε έκταση η οποία να μπορούσε να αλλοιώσει το αποτέλεσμα.

Η άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να δεχτεί την ήττα του και να αναγνωρίσει ότι τον κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των ΗΠΑ.

Και ενώ όλοι είπαν (ξανά) ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέλους αποδέχτηκε τη… μοίρα του, εκείνος με ένα tweet διέψευσε (ξανά) τον εαυτό του. Θα φύγει, θα παραδώσει αλλά… εκείνος νίκησε τις εκλογές!

«Έδωσα μια μακρά συνέντευξη Τύπου σήμερα, αφού ευχήθηκα στους στρατιωτικούς χαρούμενη Ημέρα των Ευχαριστιών και διαπίστωσα για ακόμη μια φορά ότι τα fake news media συντάσσονται ώστε το αληθινό μήνυμα μιας τέτοιας συνέντευξης Τύπου να μην βγει ποτέ προς τα έξω! Το πρώτο που τόνισα ήταν πως οι εκλογές ήταν νοθευμένες και εγώ νίκησα» έγραψε στο twitter!

I gave a long news conference today after wishing the military a Happy Thanksgiving, & realized once again that the Fake News Media coordinates so that the real message of such a conference never gets out. Primary point made was that the 2020 Election was RIGGED, and that I WON!