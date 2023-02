Μια νέα συσκευή που εντοπίζει μια σημαντική πρωτεΐνη στα ούρα που υποδεικνύει εάν ο ασθενής έχει όγκο στον εγκέφαλο, χρησιμοποίησαν Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Ναγκόγια στην Ιαπωνία. Αυτή η έρευνα θα μπορούσε επίσης να έχει πιθανές θετικές επιπτώσεις στην ανίχνευση και άλλων τύπων καρκίνου.

Η εν λόγω πρωτεΐνη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση του καρκίνου του εγκεφάλου, αποφεύγοντας την ανάγκη για επεμβατικές εξετάσεις και αυξάνοντας την πιθανότητα της έγκαιρης ανίχνευσης των όγκων για χειρουργική επέμβαση.

Η έγκαιρη ανίχνευση είναι κλειδί για την επιβίωση

Αν και η έγκαιρη ανίχνευση πολλών τύπων καρκίνου έχει συμβάλει στις πρόσφατες αυξήσεις στα ποσοστά επιβίωσης από καρκίνο, το ποσοστό επιβίωσης για όγκους του εγκεφάλου είναι σχεδόν αμετάβλητο για περισσότερα από 20 χρόνια.

Εν μέρει αυτό οφείλεται στον καθυστερημένο εντοπισμό τους. Οι γιατροί συχνά ανακαλύπτουν όγκους στον εγκέφαλο μόνο μετά την εμφάνιση νευρολογικών συμπτωμάτων, όπως απώλεια κίνησης ή ομιλίας, οπότε και ο όγκος έχει ήδη φτάσει σε σημαντικό μέγεθος.

Η ανίχνευση του όγκου όταν είναι ακόμη μικρός και έναρξη θεραπείας το συντομότερο δυνατό θα βοηθήσει να σωθούν ζωές.

Ένα πιθανό σημάδι ότι ένα άτομο έχει όγκο στον εγκέφαλο είναι η παρουσία στα ούρα του εξωκυτταρικών κυστιδίων (extracellular vesicles – EV) που σχετίζονται με τον όγκο. Τα EV είναι κυστίδια νανο – μεγέθους που εμπλέκονται σε μια ποικιλία λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας από κύτταρο σε κύτταρο. Επειδή αυτά που βρίσκονται σε ασθενείς με καρκίνο του εγκεφάλου έχουν συγκεκριμένους τύπους RNA και πρωτεϊνών μεμβράνης, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση της παρουσίας καρκίνου και της εξέλιξής του.

Αν και απεκκρίνονται μακριά από τον εγκέφαλο, πολλά EV από καρκινικά κύτταρα υπάρχουν σταθερά και απεκκρίνονται στα ούρα χωρίς να διασπώνται.

Η εξέταση ούρων έχει πολλά πλεονεκτήματα, εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγητής Takao Yasui της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Nagoya: «Η υγρή βιοψία εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας πολλά σωματικά υγρά, αλλά οι εξετάσεις αίματος είναι επεμβατικές. Οι εξετάσεις ούρων είναι μια αποτελεσματική, απλή και μη επεμβατική μέθοδος, επειδή τα ούρα περιέχουν πολλά πληροφοριακά βιομόρια που μπορούν να αναγνωριστούν για τον εντοπισμό της νόσου».

Πώς λειτουργεί η νέα συσκευή

Μια ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Yasui και τον καθηγητή Yoshinobu Baba του Graduate School of Engineering του Nagoya University, σε συνεργασία με το Institute of Innovation for Future Society του Nagoya University και το University of Tokyo, ανέπτυξαν μια νέα πλατφόρμα ανάλυσης για EV χρησιμοποιώντας νανοσύρματα στο κάτω μέρος μιας πλάκας.

Χρησιμοποιώντας αυτήν τη συσκευή, εντόπισαν δύο συγκεκριμένους τύπους πρωτεϊνών μεμβρανών EV, γνωστών ως CD31 και CD63, από δείγματα ούρων ασθενών με όγκο στον εγκέφαλο. Η αναζήτηση αυτών των ενδεικτικών πρωτεϊνών θα μπορούσε να επιτρέψει στους γιατρούς να εντοπίσουν ασθενείς με όγκο πριν εμφανίσουν συμπτώματα.

Τι είπαν οι ερευνητές

«Προς το παρόν, οι μέθοδοι απομόνωσης και ανίχνευσης EV απαιτούν περισσότερα από δύο όργανα και μια ανάλυση για την απομόνωση και στη συνέχεια την ανίχνευση των EV», είπε ο Yasui.

«Η όλα-σε-ένα ανάλυση με νανοσύρματα μπορεί να απομονώσει και να ανιχνεύσει EV χρησιμοποιώντας μια απλή διαδικασία. Στο μέλλον, οι χρήστες μπορούν να αναλύουν δείγματα μέσω του μηχανισμού μας και να αλλάξουν το τμήμα ανίχνευσης, τροποποιώντας το επιλεκτικά για να ανιχνεύει άλλες μεμβρανικές πρωτεΐνες ή miRNA μέσα σε EVs ώστε να ανιχνεύουν και άλλους τύπους καρκίνου. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον μηχανισμό, αναμένουμε να προωθήσουμε την ανάλυση των επιπέδων έκφρασης συγκεκριμένων πρωτεϊνών μεμβράνης στα ουροποιητικά EV των ασθενών, γεγονός που θα επιτρέψει την έγκαιρη ανίχνευση διαφορετικών τύπων καρκίνου».

Με πληροφορίες από το iatropedia.gr