Δεν σταματούν οι προκλήσεις της Τουρκίας με το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας μετά τη συνεδρίασή του να τονίζει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να σταματήσει την στρατικοποίηση νησιών του Αιγαίου.

Το συμβούλιο, η συνεδρίαση του οποίου ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (01.12.2022) ανέφερε ότι δόθηκε μήνυμα στην Ελλάδα να τερματίσει τις δραστηριότητές της που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, και συγκεκριμένα τις δραστηριότητες που αφορούν στη στρατικοποίηση νησιών του Αιγαίου, τονίζοντας ότι δεν θα επιτραπεί η ύπαρξη οποιασδήποτε τρομοκρατικής οργάνωσης.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και είχε διάρκεια πάνω από τρεις ώρες.

#BREAKING Türkiye will not allow existence, activities of any terrorist organization in its region: National Security Council pic.twitter.com/y62Zkm3mhC