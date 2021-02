Νέα Υόρκη: 70χρονος έκανε το εμβόλιο για τον κορονοϊό και μετά από λίγο πέθανε

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Υόρκη από την Κυριακή (8/2) καθώς ένας ηλικιωμένος πέθανε λίγη ώρα αφού έκανε το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 70χρονος δεν εμφάνισε αλλεργικές αντιδράσεις μετά τον εμβολιασμό του.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 70 ετών, εμβολιάστηκε την Κυριακή (8/2) στο Manhattan’s Jacob Javits Convention Center στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με την Daily Mail, o ηλικιωμένος αποχώρησε από το εμβολιαστικό κέντρο 25 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, χωρίς να έχει εμφανιστεί κάποια παρενέργεια.

Στη συνέχεια ο 70χρονος λιποθύμησε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ακόμη πάντως δεν είναι σαφές αν ο θάνατος του συνδέεται με τον εμβολιασμό. Οι παρενέργειες τέτοιας φύσεως θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες στις περιπτώσεις εμβολιασμών και ο ηλικιωμένος δεν εμφάνισε αλλεργικές αντιδράσεις.

