Ένας 34χρονος ομογενής, που φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, συνελήφθη για τη δολοφονία μιας βετεράνου διασώστριας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης. Ο δράστης φέρεται να της όρμησε ξαφνικά και να τη μαχαίρωσε πάνω από 20 φορές…

Η Alison Russo-Elling, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, δέχτηκε την αιματηρή επίθεση εν ώρα υπηρεσίας το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, κοντά στο πόστο της στη γειτονιά της Αστόρια στο Κουίνς, στη Νέα Υόρκη. Η 61χρονη διασώστρια της Πυροσβεστικής – σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post – κατευθυνόταν σε κοντινό κατάστημα για να πάρει κάτι να φάει στο διάλειμμά της, όταν ο Πίτερ Ζησόπουλος (Peter Zisopoulos) όρμηξε ξαφνικά πάνω της και τη μαχαίρωσε πάνω από 20 φορές. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Μετά την επίθεση ο 34χρονος ομογενής έτρεξε στο διαμέρισμά του και ταμπουρώθηκε μέσα σε αυτό. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ακολούθησαν διαπραγματεύσεις με την αστυνομία και στη συνέχεια συνελήφθη. Τα κίνητρα της επίθεσης του μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ ο Πίτερ Ζησόπουλος (Peter Zisopoulos) δεν είχε συλληφθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν, ωστόσο η Αστυνομία είχε επισκεφθεί το διαμέρισμά του το 2018, όταν εκείνος είχε στείλει ένα ανησυχητικό μήνυμα σε έναν φίλο, και είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο για ψυχιατρική παρακολούθηση.

#BREAKING Suspect in murder of FDNY EMS Lt. Alison Russo-Elling in custody & taken out of 114 NYPD Precinct in Astoria, Queens.



34 yr old Peter Zisopoulos charged with murder. #nypd #fdny #crime #EMS @fox5ny pic.twitter.com/wbM95i26xI