Το μακελειό έγινε στο Κουίνς, στη Νέα Υόρκη με τέσσερις ανθρώπους να πέφτουν νεκροί, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Την λίστα των νεκρών, συμπληρώνει ο δράστης ο οποίος πυροβολήθηκε και πέθανε από αστυνομικούς, τους οποίους πρόλαβε να μαχαιρώσει!

Η αστυνομία κλήθηκε για το μακελειό, ξημερώματα Κυριακής (3/12/23), σε σπίτι στο Κουίνς της Νέας Υόρκης και όταν έφτασε εκεί, βρήκε τον ύποπτο που πρόλαβε να τραυματίσει με μαχαίρι δύο αστυνομικούς πριν ένας από αυτούς τον πυροβολήσει και τον σκοτώσει.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνθρωπος που τηλεφώνησε στην Αστυνομία ήταν μια «νεαρή γυναίκα» η οποία «δήλωσε ότι ο ξάδερφός της σκοτώνει τα μέλη της οικογένειάς της».

Στο σπίτι αρχικά βρέθηκε ένα 11χρονο κορίτσι που αργότερα πέθανε στο νοσοκομείο.

Στη συνέχεια βρέθηκαν τα τα πτώματα άλλων τριών ανθρώπων μέσα στο σπίτι: Ενός 12χρονου αγοριού, μιας 44χρονης γυναίκας και ενός άνδρα γύρω στα 30.

Μια 61χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

