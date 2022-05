Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Υόρκη μετά από έναν πυροβολισμό που έπεσε στο μετρό στο Μανχάταν, με τα ξένα ΜΜΕ να αναφέρουν πως ένας άνδρας έχει πέσει νεκρός από την επίθεση ενώ αναζητείται ο δράστης.

Πιο συγκεκριμένα, τα τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο άνδρας που έπεσε νεκρός από τον πυροβολισμό στο μετρό της Νέας Υόρκης, δέχθηκε την επίθεση στο στήθος, λίγο πριν φτάσει ο συρμός στην αποβάθρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αίτια της επίθεσης και ο δράστης αναζητείται.

N/Q trains are running on the R line between DeKalb Av and Canal St in both directions while NYPD continues to conduct an investigation at Canal St.



Board N/Q trains on the upper level R platform on Canal St. https://t.co/6ul5r0KueB