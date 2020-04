Συγκλονίζει μια ιστορία που είδε το “φως” της δημοσιότητας από την Νέα Υόρκη, εκεί όπου η 36χρονη Γιανίρα Σοριάνο, που μολύνθηκε από τον κορονοϊό, είδε για πρώτη φορά χθες Τετάρτη (15.04.2020) το παιδί της, που ήρθε στον κόσμο έντεκα ημέρες νωρίτερα, ενώ εκείνη βρισκόταν σε τεχνητό κώμα!

Η Γιανίρα πέρασε 11 ημέρες διασωληνωμένη. Ανέρρωσε «ως εκ θαύματος» και χθες είδε για πρώτη φορά το τέταρτο παιδί της, αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής του γυναικολογικού-μαιευτικού τμήματος του νοσοκομείου Σάουθσαϊντ.

«Δεν ξέραμε εάν θα επιζούσε. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής δεν επιζούν», εξήγησε ο γιατρός Μπέντζαμιν Σουάρτς.

Yanira Soriano:



– Hospitalized with #COVID19 in NY

– 34 weeks pregnant

– Doctors thought she’d die

– Delivered baby by C-Section

– Recovered and got wheeled out

– Greeted with applause

– Finally met her baby boy



