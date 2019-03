«Νεκρανάσταση»! «Αδειάζουν» τον Τραμπ για τον… θάνατο του ISIS!

Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή 22.03.2019, ότι η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS) ηττήθηκε «σε ποσοστό 100%» στη Συρία, ανακοινώνοντας έτσι το τέλος του τρομοκρατικού δικτύου που σκόρπισε τον θάνατο σε όλο τον κόσμο με αναρίθμητες αιματηρές επιθέσεις…

Ο πρόεδρος Τραμπ, μάλιστα, παρουσίασε στους δημοσιογράφους χάρτες με τα εδάφη, που κάποτε είχαν υπό τον έλεγχό τους οι τζιχαντιστές.

«Εδώ είναι το Ισλαμικό Κράτος την Ημέρα των Εκλογών (των προεδρικών εκλογών του 2016) κι εδώ είναι αυτά που έχουμε σήμερα» εξήγησε συγκρίνοντας διαφορετικούς χάρτες.

Ο δεύτερος εκ των οποίων, που παρουσίαζε την κατάσταση όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα, δεν αποτυπώνει την παραμικρή παρουσία του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους.

Αυτή η είδηση είχε προκύψει και νωρίτερα μετά από δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Σάρα Σάντερς, ενώ και ο ίδιος ο Τραμπ τα τελευταία εικοσιτετράωρα προετοίμαζε το έδαφος για την «μεγάλη» ανακοίνωση.

Όλα αυτά όμως… μέχρι τώρα! Τώρα που υπάρχουν αναφορές για σφοδρές μάχες με τους τζιχαντιστές που συνεχίζονται στην Συρία!

Πιο συγκεκριμένα, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) συνεχίζουν να πολεμούν τους μαχητές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στον τελευταίο θύλακα των τζιχαντιστών στην Μπαγούζ, στην ανατολική Συρία, σύμφωνα με όσα σημείωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος τύπου των SDF με μήνυμά του στο Twitter.

Κι αυτό, όπως προαναφέραμε, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως η περιοχή έχει ανακαταληφθεί από τα χέρια των τζιχαντιστών.

«Σφοδρές μάχες συνεχίζονται στα περίχωρα της Μπαγούζ αυτή τη στιγμή για να εξαλειφθεί ό,τι έχει απομείνει από το Ισλαμικό Κράτος» ανέφερε ο Μουσταφά Μπαλί, ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου των SDF.

Heavy fighting continues around mount #Baghouz right now to finish off whatever remains of ISIS. pic.twitter.com/l6eHLcWM5h

— Mustafa Bali (@mustefabali) March 22, 2019