Νεκρός o γνωστός YouTuber Μπεν Πότερ στα 40 του χρόνια

Ο γνωστός YouTuber Μπεν Πότερ, πέθανε σε ηλικία 40 ετών, όπως έγινε γνωστό στα social media, από τη σύζυγό του, Νάταλι Πόρτερ.

Ο YouTuber, Μπεν Πότερ, πέθανε «σε ένα ατυχές ατύχημα», όπως ανακοίνωσε η ίδια, χωρίς όμως να αποκαλύπτει περισσότερα.

Ο Πότερ είχε πάνω από 3 εκατ. συνδρομητές και λάτρεις των κόμικς στο διάσημο κανάλι του με το όνομα Comicstorian στο YouTube. Η γυναίκα του, χρησιμοποίησε τους δικούς του λογαριασμούς για να ενημερώσει το κοινό του, ότι έφυγε από τη ζωή.

Σε ανάρτησή της έγραψε: «Για πολλούς από εσάς, ήταν Comicstorian, εκφράζοντας ιστορίες από πολλά διαφορετικά μέσα. Για τους αγαπημένους του, ήταν ένα από τα καλύτερα και πιο υποστηρικτικά άτομα που θα μπορούσε να ζητήσει κανείς. Ως σύζυγος, γιος, αδελφός, φίλος ή ακόμα και απλώς ξένος, ο Μπεν ήταν στοργικός και γνήσιος. Ήταν ο βράχος μας και θα καθησύχαζε τους αγαπημένους του, όποτε το χρειάζονταν».

Και πρόσθεσε: «Ήταν ο κόσμος μου. Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητά μου είναι να διατηρήσω όλα όσα έχει χτίσει. Δεν έχω κανένα σχέδιο πέρα από αυτό. Το κανάλι του ήταν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του και ενώ όλοι χρειαζόμαστε τον χρόνο μας για να τον θρηνήσουμε, ξέρω ότι δεν θα ήθελε να τελειώσει έτσι.

Ο Μπεν πέρασε πάνω από 10 χρόνια διαδίδοντας την αγάπη και την εκτίμηση για τα χόμπι του. Ήταν η αγάπη του για συναρπαστικές ιστορίες και καλογραμμένους χαρακτήρες που τον έκαναν να ξεκινήσει στο YouTube».

Τέλος, εξήγησε πως θα συνεχίσει εκείνη την κληρονομιά του, μαζί με την ομάδα του.

