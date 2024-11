Νεκρός βρέθηκε ραβίνος στα Εμιράτα – Το Ισραήλ μιλάει για «αποτρόπαια αντισημιτική τρομοκρατική ενέργεια»

Νεκρός βρέθηκε σήμερα (24.11.2024) ο Ισραηλινομολδαβός ραβίνος, Ζβι Κόγκαν, που είχε εξαφανιστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την κυβέρνηση του Ισραήλ να κάνει λόγο για «αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση».

Ειδικότερα, τα ίχνη του ραβίνου που έχει διπλή υπηκοότητα από Μολδαβία και Ισραήλ, χάθηκαν την περασμένη Πέμπτη (21.11.2024), με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τον εντοπισμό του.

Τελικά, οι αρχές των ΗΑΕ βρήκαν το πτώμα του Ζβι Κόγκαν και τον ταυτοποίησαν, όπως ανακοίνωσε η ισραηλινή κυβέρνηση, καταγγέλλοντας μια «αποτρόπαια αντισημιτική τρομοκρατική ενέργεια».

Η δολοφονία του Ζβι Κόγκαν «είναι μια αποτρόπαια αντισημιτική τρομοκρατική ενέργεια», αναφέρουν το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σε κοινή τους ανακοίνωση, στην οποία υπογραμμίζουν ότι το Ισραήλ θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του «για να αποδοθεί δικαιοσύνη».

🕯️ Baruch Dayan Haemet

With great pain we share that Rabbi Zvi Kogan, Chabad-Lubavitch emissary to Abu Dhabi, UAE, was murdered by terrorists after being abducted on Thursday.

His body was recovered early Sunday morning, and his family has been notified.

Please do a mitzvah in… pic.twitter.com/UwKmGqu3YK