Νέο challenge από τον Youtuber MrBeast: Από τους δύο αγνώστους σε δωμάτιο για 100 ημέρες, στα Beast Games

Ο MrBeast είναι ένας εκατομμυριούχος YouTuber γνωστός για τις προκλήσεις ή τα παιχνίδια που διοργανώνει στο διαδίκτυο που οι άνθρωποι δεν μπορούν παρά να κάνουν κλικ πάνω τους όταν περιηγούνται στο YouTube.

Ο 25χρονος Τζίμι Ντόναλντσον – όπως είναι το πραγματικό όνομα του YouTuber – πρόσφατα έκλεισε δύο αγνώστους σε ένα δωμάτιο για 100 ημέρες, με έπαθλο 500.000 δολάρια.

Πριν από λίγες ημέρες ο MrBeast ανέβασε στα social media το βίντεο από την τελευταία πρόκληση που οργάνωσε, όπου έκλεισε έναν άνδρα και μια γυναίκα που δεν γνωρίζονταν – τη Σούζι και τον Μπέιλι – σε ένα δωμάτιο απομόνωσης για 100 ημέρες.

«Αν μπορέσετε να επιβιώσετε τις επόμενες 100 ημέρες εδώ θα σας δώσω μισό εκατομμύριο δολάρια. Αλλά αν ένας από τους δύο φύγει νωρίτερα, κανένας δεν θα πάρει χρήματα», τους είπε την ώρα που μπήκαν στο δωμάτιο. Ο χώρος είχε κρεβάτια, μπάνιο και τρόφιμα.

Την τελευταία ημέρα ο YouTuber τους έβαλε ξανά σε δίλημμα. Μπορούσαν να μοιραστούν το έπαθλο, όπως είχε συμφωνηθεί αρχικά, ή να κλέψουν τα χρήματα. Αν ο ένας από τους δύο επέλεγε να τα κλέψει, τότε θα έπαιρνε όλο το ποσό.

Όμως, αν και οι δύο έκαναν αυτή την επιλογή, τότε αμφότεροι θα έφευγαν με άδεια χέρια. Τελικά η Σούζι και ο Μπέιλι προτίμησαν να μην το ρισκάρουν και αποφάσισαν να μοιραστούν τα χρήματα.

Το βίντεο που ανέβασε ο MrBeast με το πείραμα έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια views και χιλιάδες σχόλια. Όμως, δεν είδαν όλοι με καλό μάτι αυτή τη δοκιμασία.

I put two people who had never met before in a room and gave them $500,000 if they stayed for 100 days! pic.twitter.com/jh0qTw76Zl